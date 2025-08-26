Se abre el testamento de Michu y hay sorpresas: La gran beneficiada no es su hija

La muerte de Michu a los 33 años supuso un duro revés para su familia, también una oportunidad para hacer negocio. Desde el mismo instante en el que se conoció la trágica noticia de la muerte de la nuera de José Ortega Cano, el foco mediático se centró en ambas familias. Desde la de Michu tomaron la palabra su madre, Inma, que quiso apaciguar un poco las aguas antes soltaba algún que otro dardo envenenado. Pero la más beligerante fue Tamara, su hermana, que plantó cara a Gloria Camila, al ser la diana más fácil y la única que podía responderla en televisión y así asegurar su presencia en los medios. Ya cayó en el olvido.

Pero en medio de tanto conflicto y cruce de acusaciones estaba su hija, la pequeña Rocío de 8 años. La niña, fruto de su relación con José Fernando Ortega, aún no sabe qué sucederá con ella en lo referente a su custodia. Ambas familias quieren cuidarla y prometen tener a su disposición los mejores medios para asegurarle un buen porvenir. Pero será un juez quien tome la última palabra. Michu confiaba más en los Ortega que en su propia familia. Ahora se ha dado un paso importante en esta lucha y también en el reparto de las posesiones de la joven. Se acaba de abrir el testamento y desde ‘TardeAR’ han tenido acceso a él en exclusiva.

El testamento de Michu, al descubierto

Tino Torrubiano ha sido el encargado de desgranar las últimas voluntades de Michu. El paparazzi detalla que ambas familias, desde la semana pasada, ya han tenido acceso a su contenido, que conocen qué propiedades atesoraba y cómo desea que sean repartidas tras su marcha. También el fotógrafo, que al servicio del programa ha desvelado que la gran beneficiaria de todos los bienes de la joven no es su hija, sino su madre Inmaculada. Quería proteger la situación de su madre si ella faltaba en algún momento, algo que temía precisamente por su enfermedad congénita.

La madre de Michu confiesa cómo le dijo a su hija que “mamá está en el cielo”

Cabe destacarse un detalle y es que a su hermana, quien ha peleado mucho por su honor en televisión al día siguiente de morir, no le ha dejado nada. Tamara se ha quedado de piedra al saber que no le ha tocado nada en el reparto y se ha enterado precisamente por el programa de Telecinco. Parece que madre e hija no han hablado del tema, aunque ella quiere dar normalidad y dice que todo lo que vaya a su madre, después irá a ella, pues viven juntas. De su sobrina, por cierto, no ha hecho mención, aunque antes decía que era su única preocupación.

A su hija, menor de edad, Michu le ha dejado la legítima y en un futuro también podrá disfrutar de los bienes que atesoró su madre en vida. Se ha dicho que se realizó hacía años, mucho antes de lo sucedido, lo que aclara el motivo quizá por el que solo piensa en su madre y no tanto en la niña. ¿Qué bienes? Pues en el testamento aparece como únicas propiedades “una casa, un coche y una motocicleta”. La casa venía de una herencia familiar y ella le compró su parte correspondiente a su padre y su hermana. Ahora pasa a ser de la madre, al igual que los dos vehículos que tenía a su nombre.

El testamento de Michu no ha podido ser desgranado al completo. Aunque sí lo hace, pero desde ‘TardeAR’ explican que este punto en concreto no pueden tratarlo en abierto por no incurrir en posibles delitos en su labor informativa: “Creo que es de justicia que le expliquemos a los espectadores, que en este testamento, que no podemos comentar por cuestiones legales, por protección al menor. En ese testamento, aunque no sea vinculante, Michu, al parecer, comparte también cuál sería su voluntad en caso de que a ella le pasase algo, con quién quería que estuviese su hija. Pero, por cuestiones legales, no podemos entrar ahí”, detalla Frank Blanco.