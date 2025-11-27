El abrigo que inauguró Camelot: la joya violeta de Jackie Kennedy llega a Sotheby’s

En un gesto que une política, estética y memoria cultural, Sotheby’s inaugura su primera subasta de bolsos y moda situando en el centro de la escena una pieza que parece contener, en cada puntada, el nacimiento de un mito: el abrigo violeta intenso que Jacqueline Kennedy Onassis lució la noche en que John F. Kennedy se convirtió en presidente de Estados Unidos en 1960. Un icono del optimismo pre–Camelot, un guiño a la modernidad y un ejemplo perfecto de cómo Jackie sabía -antes que nadie- que el estilo también es narrativa de poder.

La casa de subastas exhibirá, según informa Efe, el abrigo del 5 al 8 de diciembre en su nueva sede del edificio Breuer en Nueva York, un espacio desacralizado y depurado que ahora se abre, por primera vez, a la moda como protagonista. La pieza forma parte de la subasta online "Bolsos y Moda", abierta desde este miércoles hasta el 15 de diciembre. Su precio estimado, entre 6.000 y 8.000 dólares, resulta casi simbólico si se considera el peso cultural que arrastra.

La Primera Dama más influyente del S. XX

Confeccionado en lana, con una silueta suavemente acampanada, cuello redondeado y botones extragrandes, el abrigo es un ejemplo temprano del lenguaje estético que definiría a la primera dama más influyente del siglo XX. En aquel noviembre de 1960, Jackie tenía ocho meses de embarazo de John F. Kennedy Jr., y aun así lucía una serenidad luminosa. Esa imagen -ella y el futuro presidente, abrazados a un nuevo país- acabaría en la portada del número especial de "Life", consagrando no solo una victoria política, sino una era estética.

Jackie Kennedy y John F. Kennedy Archivo

"Pocas prendas capturan con tanta gracia un punto de inflexión en la historia estadounidense", explica Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s. Para Halimi, la pieza encarna "la singular capacidad de Jacqueline Kennedy Onassis para transmitir optimismo y modernidad solo a través del estilo". El color violeta intenso subraya esa autonomía estética que ella convirtió en declaración silenciosa.

La historia del abrigo no termina en la Casa Blanca. La prenda fue compartida durante años entre amigas íntimas de Jackie, muchas de ellas futuras madres, convirtiéndose en una especie de talismán afectivo que viajaba de hogar en hogar. Ahora, ofrecido por una familia con vínculos históricos con los Kennedy, reaparece como un fragmento vivo de la intimidad de Camelot.

La subasta incluye también un vestido de noche de terciopelo verde y cuentas de corneta de Alexander McQueen, de la colección "In Memory of Elizabeth Howe, Salem 1692", valorado entre 7.000 y 12.000 dólares. Se trata de una pieza de atmósfera inquietante y elegancia severa, inspirada en la historia personal del diseñador: Elizabeth Howe, su antepasada, fue condenada durante los juicios de brujas de Salem.

Abrigo de Jacqueline Kennedy encabeza subasta de Bolsos y Moda de Sotheby's Sotheby's Agencia EFE

Completan el catálogo un mono de Yves Saint Laurent (2.000–5.000 dólares), un abrigo de piel Dior diseñado por Gianfranco Ferré (5.000–7.000 dólares), y una chaqueta de tweed azul y dorado de Chanel firmada por Karl Lagerfeld (3.000–5.000 dólares). En cuanto a los bolsos, destacan un Hermès Vintage Sterling Silver Mini Kelly de los años 90 -estimado entre 80.000 y 150.000 dólares- y un Black Box Midas Kelly 25 Sellier de 2023 con herrajes de oro amarillo de 18 quilates, que podría alcanzar los 140.000 dólares.