La actriz del momento rechaza una oferta de 61 millones de dólares: “No todo es el dinero”

La actriz Sydney Sweeney ha recibido una oferta de 61 millones de dólares para protagonizar una película de Bollywood, una de las propuestas más lucrativas que ha recibido en su carrera. La oferta incluye un salario base de 48 millones de dólares, además de 13 millones adicionales por acuerdos de patrocinio. El proyecto la presentaría como una famosa estadounidense que se enamora de una celebridad india, en una producción internacional que se filmaría en ciudades como Nueva York, París, Londres y Dubái

A pesar de la magnitud de la oferta, Sweeney ha declarado que "el dinero no lo es todo". La actriz, conocida por su papel en "Euphoria", está actualmente comprometida con varios proyectos, incluyendo el biopic de la boxeadora Christy Martin, el thriller "Edén", la comedia western "Americana" y la adaptación de "La criada". Fuentes cercanas a Sweeney indican que, aunque el proyecto es intrigante y podría elevar aún más su perfil global, la actriz está evaluando cuidadosamente si encaja con sus objetivos profesionales.

La propuesta bollywoodiense se presenta como una oportunidad para que Sweeney amplíe su carrera internacionalmente, similar a otros actores de Hollywood que han incursionado en la industria india. Sin embargo, la actriz aún no ha tomado una decisión final sobre si aceptará la oferta. La industria cinematográfica india continúa creciendo y ofreciendo nuevas oportunidades para actores internacionales.

Mientras tanto, Sweeney continúa trabajando en sus proyectos actuales y evaluando nuevas oportunidades que se alineen con su visión artística y profesional. La actriz ha demostrado ser selectiva en sus elecciones, priorizando proyectos que le permitan crecer y explorar diferentes facetas de su carrera.