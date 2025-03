Adara Molinero estalla contra el padre de su hijo el Día del Padre: "Dos meses sin verle"

Este 19 de marzo se celebra el Día del Padre y millones de personas en todo el país aprovechan para recordar a sus progenitores lo mucho que le quieren. En algunas comunidades, como la Región de Murcia, incluso es festivo y las familias se reúnen para agradecer al patriarca todo lo que hace por ellos, pero en otros casos la situación es muy diferente.

Así ocurre con Adara Molinero, que ha aprovechado la visibilidad que le confieren sus redes sociales, donde cuenta con más de 875.000 seguidores en Instagram, para cargar públicamente contra Hugo Sierra, su expareja y padre de su hijo Martín.

Adara Molinero ataca al padre de su hijo

“Feliz Día del Padre a todos los BUENOS padres: a los que se involucran, a los que están presentes, a los que cuidan y apoyan a sus hijos en cada etapa de su vida y en sus decisiones. A aquellos que no buscan excusas para desaparecer, sino razones para quedarse. A los que comprenden que ser padre es más que un título; es un compromiso diario. A los que respetan a la madre de sus hijos porque saben que, al hacerlo, también protegen el bienestar de sus hijos. Y a esos padres que siguen ejerciendo su papel y permanecen presentes, incluso cuando sus hijos crecen, porque saben que el amor y la guía de un padre no tienen fecha de caducidad. Hoy celebramos a quienes realmente honran el significado de la paternidad”, comienza diciendo Molinero.

Hugo Sierra larazon

Unas palabras que bien podrían entenderse como una bonita felicitación a los padres que ejercen como tal, pero por si no ha quedado claro que se trata de un ataque al padre de su hijo, ha sido mucho más incisiva en su siguiente declaración: “Feliz Día del Padre a aquellos que no llevan dos meses sin ver a su hijo”. Un dardo dirigido a Hugo Sierra, que bajo el punto de vista de Adara, no parece preocuparse lo suficiente por su hijo de seis años.

Adara y su hijo se hacen un test de ADN

“Nos han hecho un test genético a Martín y a mí. Y hoy en la consulta con el doctor he entendido el porqué de muchas cosas, como por ejemplo el TDAH, mi cansancio por las tardes, por qué Martin por las noches está tan activo, probabilidades de enfermedades en un futuro… Os lo aconsejo al 100 % porque es un estudio sobre tus genes que te sirve para toda la vida”, ha desvelado Adara Molinero en su perfil de Instagram.

Un test genético sirve para analizar el ADN y obtener información sobre la predisposición a ciertas enfermedades, la respuesta a medicamentos, el origen ancestral, e incluso características hereditarias como el metabolismo o el comportamiento. El precio varía según el tipo de test, pero en España oscila entre los 80 y los 500 euros, aunque en algunos casos está financiado por la Seguridad Social.