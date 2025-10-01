Adriana Abascal da un paso al frente en su romance con el príncipe Emmanuel Filiberto de Saboya

Este fin de semana ha sido muy especial para Adriana Abascal. Aunque llevaba ya meses copando titulares por doquier por su inesperado romance con el príncipe de Saboya, no ha sido hasta ahora cuando ha sido presentada de forma oficial al mundo por parte de su amado. Un hecho decisivo que se produjo con la Basílica de San Juan de Letrán como telón de fondo, durante el Capítulo General que el propio Emmanuel Filiberto de Saboya presidió como Gran Maestre de las Órdenes Dinásticas.

Aquí tuvo lugar el solemne acto, que después dio paso a una cena de gala. La excusa perfecta para dejar de esconder lo que sienten, después de que se les situase en el mapa sentimental como pareja estrella a principios del presente año. Desde entonces han medido mucho sus pasos y han tratado que la atención mediática no arruinase sus románticos planes. No querían ser el centro de todas las miradas, pero este fin de semana relajaron este celo y llegaron incluso al evento cogidos de la mano, evidenciando que ya no piensan esconder sus sentimientos. Algo que se ha rematado ahora cuando la modelo ha roto su silencio.

Adriana Abascal ya no esconde su amor

A través de una entrevista concedida a la revista francesa ‘Point de Vue’, la afamada maniquí ha decidido dar el decisivo paso de hablar al fin abiertamente de su relación. Hasta ahora se negaba a pronunciarse sobre lo que le une al príncipe Emmanuel Filiberto de Saboya, aunque era de sobra conocido ya que estaban iniciando un romance. Pero ahora no deja lugar a dudas, tras su puesta de largo en la cena de gala a la que acudió del brazo de su amado.

Adriana Abascal y Filiberto de Saboya, en Italia Instagram

A la citada publicación gala le confiesa que los valores que le une al príncipe son “el respeto, la ternura y la complicidad”. Sobre esto están sentando las bases de un amor que atesoraban como un secreto, pero que ahora gritan con emoción. Y es que la modelo no puede ocultar que está locamente enamorada de una persona a la que define como “alguien que tiene magia”. La admiración en una pareja es vital para asegurar su supervivencia en los tiempos que corren y parece ser clave en su caso.

“Es cercano a la gente. Les adora e incluso se gana a todo el mundo, pero no porque tenga una estrategia, sino porque es él mismo. Así de simple. No necesita demostrar nada”, continúa definiendo Adriana Abascal a su nuevo compañero de vida, del que se siente muy orgullosa. “Con Emmanuel Filiberto, juntos somos más fuertes”, decía por otro lado la modelo a la revista mexicana ‘Quién’, destacando además que “hace que lo más sencillo y lo más grandioso se viva con la misma intensidad”.