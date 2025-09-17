De Ágatha Ruiz de la Prada a Carmen Lomana: los famosos apoyan a Silvia Tcherassi en su debut en la MBFW

La diseñadora colombiana Silvia Tcherassi ha sido la encargada de inaugurar la 40ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. La artista invitada internacional de esta edición ha debutado en la pasarela madrileña en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Hasta el espacio, uno de los más emblemáticos del corazón de la capital, se han desplazado numerosos rostros conocidos que no han querido perderse el inicio de los desfiles OFF de la MBFW, apoyando a Tcherassi en la presentación de su última colección.

Numerosos invitados vips

El "front row" de Silvia Tcherassi, uno de los desfiles más esperados de la MBFW, se ha llenado de numerosos rostros conocidos del mundo de la moda como los diseñadores Ágatha Ruiz de las Prada y Juan Avellaneda.

Marta Hazas y Valeria Mazza en el desfile de Silvia Tcherassi Gtres

Top models internacionales Valeria Mazza, Mishel Gerzig, pareja de Crutois, Pino Montesdeoca y Helen Svedin, esposa de Luis Figo, también han asistido a la presentación de la invitada internacional de esta edición.

Helen Swedin en el desfile de Silvia Tcherassi Gtres

Una de las invitadas que más miradas ha acaparado a su legada a la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles ha sido Nuria González, viuda de Fernando Fernández-Tapias, una de las mujeres más buscadas en estos momentos de la crónica social de nuestro país tras la publicación de las memorias de Mar Flores, "Mar en calma". Esta tarde, Nuria González continuará con sus compromisos sociales y acompañará a Terelu Campos en la fiesta organizada por su 60 cumpleaños en el Jimmy's Restaurant. Junto a ella, Marta Hazas, Carmen Lomana, Fiona Ferrer, Eugenia Osborne y Raquel Sánchez Silva, entre otras tantas vips.

Próximos desfiles

La MBFW se alargará hasta el próximo domingo 21 de septiembre. En esta primera jornada de hoy, será el turno de Pedro del Hierro, Simorra, Adolfo Domínguez y Félix Ramiro.