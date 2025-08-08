Agosto, mes del orgasmo: Un enfoque médico hacia la salud sexual masculina.

En el marco del Día del Orgasmo, es esencial abordar un tema de suma importancia para la salud masculina: la salud del suelo pélvico. A menudo relegada a un segundo plano, esta área no solo tiene un papel vital en la función sexual, sino que también afecta la calidad de vida en general. La sexualidad es un componente integral del bienestar humano, y comprender su relación con la salud física y emocional es fundamental.

Desde la perspectiva fisioterapéutica, el Dr. Manuel Rozalén, CEO de Clínicas Rozalén, destaca el papel innovador de dispositivos como el LELO F2ST™️ Stamina Trainer. Este equipo no es simplemente una herramienta lúdica; está diseñado con un enfoque clínico que busca optimizar la salud del suelo pélvico masculino. Según Rozalén, "El uso de este dispositivo integra de manera efectiva la estimulación y el biofeedback, facilitando la realización de ejercicios de Kegel, los cuales son esenciales para el fortalecimiento de la musculatura perineal."

LELO F2ST™️ Stamina Trainer .

Los ejercicios de Kegel son conocidos por sus beneficios en diversas patologías relacionadas con el suelo pélvico. Sin embargo, como señala Rozalén, "este enfoque activo se distingue de intervenciones pasivas, como las bombas de vacío, ya que no solo ayuda en la gestión sintomática de la disfunción eréctil, sino que también promueve el fortalecimiento intrínseco de los músculos del suelo pélvico". Este fortalecimiento es crucial para mejorar aspectos como la firmeza de las erecciones y la resistencia eyaculatoria.

Un aspecto destacable del LELO F2ST™️es su capacidad para mejorar la propiocepción y el control motor en la región anatómica del suelo pélvico. Estas mejoras son esenciales no solo para el placer sexual, sino también para la salud prostática y el manejo de disfunciones pélvicas. "La evaluación clínica inicial es clave para la correcta identificación muscular y la adaptación del protocolo de entrenamiento", enfatiza Rozalén, quien subraya la importancia de integrar el uso del dispositivo dentro de un plan de tratamiento individualizado, idealmente bajo la supervisión de un profesional especializado en salud del suelo pélvico.

LELO F2ST™️ Stamina Trainer .

Además, un estudio reciente revela que el 50% de los hombres tarda entre 5 y 15 minutos en alcanzar el orgasmo, mientras que el tiempo medio que necesita una mujer ronda los 17 minutos. Esta diferencia, aunque parezca menor, impacta en la relación de pareja y en la percepción masculina del propio desempeño. De hecho, el 82,9% de los hombres encuestados afirma que usaría un dispositivo si les ayudara a controlar la eyaculación precoz y mejorar su resistencia, lo que refleja una clara disposición a buscar soluciones para mejorar su vida sexual. Asimismo, un 82% de los encuestados declara haber experimentado orgasmos más intensos al utilizar juguetes sexuales, lo que enfatiza la efectividad de estas herramientas en la mejora de la satisfacción sexual.

La celebración del orgasmo debe ir acompañada de un enfoque consciente sobre la salud y la prevención. Tener una salud sexual óptima no solo se traduce en disfrutar del placer, sino que también es un pilar fundamental para una vida saludable y plena. En este día, valoremos no solo el acto en sí, sino también el cuidado y la atención que nuestra salud requiere.