Ahora van a por la Liga

Están exultantes. Otegi, Ione Belarra, Irene Montero, Urtasun y toda la tropa de propalestinos en general están que no caben en sí de gozo después del gran éxito del reventón de la Vuelta a España. Antaño, los reventones eran algo propio de los neumáticos de los ciclistas; ahora, es cosa política maquillada de ayuda a los masacrados habitantes de Gaza, algo que se lleva mucho en la pasarela internacional y gana aplausos en la pista central del Circo Mundial. Han colocado la Vuelta en el epicentro de la protesta antisemita: al fin los palestinos respirarán aliviados y hasta las porras flageladoras israelíes les sabrán como las que Isabel Preysler moja en el chocolate marbellí. Han convertido la Vuelta en la Revuelta. Los terroristas de Hamás están tan felices con el Apolo de la Moncloa (constantes felicitaciones) que le van a invitarle a la Eid al-Adha, Fiesta del Cordero, y a la Eid al-Fitr, Fiesta de la Ruptura del Ayuno, para celebrar con Él que los gazatíes empiezan a comer.

"Última hora: parece que de momento han desistido de secuestrar a Mbappé, pese a contar con el apoyo logístico de Hamás"

Capitaneados por el animoso Apolo, ahora Bildu, Sumar, Podemos y toda la compañía de la yihad, dan un gran paso al frente y, según las lenguas viperinas del rojerío, proyectan reventar la Liga, el asalto sistemático y constante a los campos de fútbol para evitar que se celebren partidos. Comentan que Ione Belarra e Irene Montero saltarán al Bernabéu con banderas palestinas y luciendo lo último en kufiyas. Las Fuerzas de Seguridad permanecerán (orden superior) de porras caídas, y los árbitros, capaces de cualquier cosa para castigar al Madrid, culmen del facherío patrio, ni tan siquiera les pitarán a las susodichas activistas un modesto fuera de juego. Última hora: parece que de momento han desistido de secuestrar a Mbappé, pese a contar con el apoyo logístico de Hamás, tan duchos en ese negociado.