Aitana celebra sus nominaciones a los Latin Grammy en Islandia, el escenario de su historia con Yatra

Hay lugares que marcan etapas vitales. Para Aitana, Islandia es mucho más que un destino turístico: es un refugio, un símbolo de recuerdos y también el telón de fondo de grandes cambios personales. Allí celebró escapadas románticas con Sebastián Yatra, con quien compartió una de las relaciones más seguidas de la música latina. Y es precisamente allí, en medio de paisajes volcánicos y bajo un cielo que se prepara para las primeras auroras boreales de la temporada, donde la artista ha recibido una de las noticias más felices de su carrera reciente: sus dos nominaciones a los Latin Grammy 2025.

Aitanacompetirá en las categorías de Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque gracias a Cuarto azul, un proyecto que se ha convertido en un manifiesto de su madurez artística. “Enterándome en mi lugar favorito del mundo de que tenemos 2 nominaciones a los Latin Grammy, ¡locura!”, escribió la cantante junto a una serie de instantáneas en las que aparece sonriente frente a los imponentes paisajes islandeses.

Cuarto azul

Lejos de atribuirse el mérito en solitario, Aitana quiso subrayar el papel de su equipo en este logro. "Viva el color azul, Cuarto azul, el pedazo de equipo que tengo (que sin ellos nada de esto sería posible, todos). Y a todo el mundo que ha formado parte de la era Cuarto azul, os amo", añadió en redes sociales. La emoción era evidente: "Obviamente estoy muy emocionada, esto es muy fuerte, en fin".

El viaje no podía tener mejor compañía. A su lado se encuentra su pareja actual, el creador de contenido Plex, que el próximo 20 de septiembre celebrará su 24 cumpleaños en este escenario de película. Aunque él todavía no ha compartido imágenes desde la isla, algunos fans ya han hecho circular fotografías de la pareja en el avión rumbo al país nórdico. Una escapada que combina logros profesionales con momentos íntimos y familiares, y que promete convertirse en un recuerdo inolvidable para ambos.

La elección del destino no pasa desapercibida. Islandia fue, durante un tiempo, el escenario de la historia de amor entre Aitana y Sebastián Yatra. La pareja viajó en varias ocasiones a la isla, y de una de esas visitas nació incluso una canción: Akureyri, inspirada en la ciudad del norte islandés donde intentaron darse una segunda oportunidad. El tema quedó como testimonio musical de aquel vínculo, antes de su ruptura definitiva en el verano de 2024.

Hoy, un año después, Aitana regresa a ese mismo país con una nueva etapa sentimental y profesional. Si entonces Islandia fue sinónimo de un amor que terminaba, ahora lo es de un éxito que se expande. Con Plex a su lado y dos nominaciones en el bolsillo, la catalana se prepara para celebrar no solo el cumpleaños de su pareja, sino también una trayectoria que no deja de crecer.