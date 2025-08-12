Aitana y Plex: paseos de la mano y mucho amor en sus lujosas vacaciones en Bali

Después de un año cargado de compromisos laborales y proyectos, entre ellos la exitosa gira que culminó en Madrid, Aitana Ocaña ha decidido tomarse un merecido respiro veraniego. La artista ha optado por desconectar por completo y viajar lejos de España junto a su pareja, Daniel Alonso, más conocido en el mundo digital como Plex, rumbo a la idílica isla de Bali.

Hace aproximadamente dos semanas, la pareja fue vista en el aeropuerto de Dubái. Muchos pensaron que este sería su destino final, pero en realidad se trataba únicamente de una escala antes de llegar a su verdadera meta: Indonesia. Este viaje se ha convertido en una especie de “luna de miel asiática” que, de paso, sirve para acallar las habladurías sobre una supuesta crisis sentimental. Dichos rumores surgieron tras la publicación de diversas informaciones que apuntaban a que ambos habían mantenido una fuerte discusión después del concierto que Aitana ofreció en la capital española.

En esta escapada, tanto Aitana como Plex han optado por mantener un perfil bajo en redes sociales. Apenas han compartido contenido y, en las escasas imágenes publicadas, aparecen por separado o en planos muy cerrados, evitando mostrar demasiados detalles que revelen su ubicación exacta. Sin embargo, no han logrado impedir que se filtren algunas instantáneas tomadas en Bali, donde se les ve paseando de la mano. Estas fotografías fueron difundidas por el periodista Javier de Hoyos y reflejan claramente la buena sintonía que reina entre ellos.

El lugar elegido para alojarse durante este retiro romántico no podría ser más especial: una villa privada rodeada de frondosa vegetación, equipada con todas las comodidades propias de un hospedaje de alto nivel. Entre sus instalaciones destacan una amplia piscina situada en una plataforma elevada, terrazas con vistas, un jardín de uso exclusivo, rincones de descanso estilo chill out y luminosas habitaciones con grandes ventanales, todo decorado con el característico encanto balinés. Un espacio que combina intimidad, lujo y un ambiente relajado, ideal para desconectar del ajetreo mediático.

Además, esta aventura no es solo cosa de dos. La pareja ha viajado acompañada de amigos cercanos de ambos. Por parte de Aitana, se encuentra su inseparable amiga Vane; y del lado de Plex, compañeros como Archie Ted y su pareja Ángela Mármol, así como Adri y su novia Anna, Krufy, Ruby y la hermana del streamer, Ana.

El hecho de compartir este tipo de experiencia con sus respectivos grupos de amistades refleja lo sólida que es la relación. No solo han superado juntos los intensos compromisos profesionales de los últimos meses, sino que también se muestran dispuestos a embarcarse en viajes largos en compañía de su círculo más íntimo, disfrutando de uno de sus veranos más especiales.