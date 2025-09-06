Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan su primer hijo: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida"

Alberto Herrera, hijo del periodista Carlos Herrera y la presentadora Mariló Montero, y su prometida, Blanca Llandres, esperan su primer hijo. El anuncio llega poco antes de su boda, prevista para el 18 de octubre de 2025. La ceremonia se celebrará en la iglesia de Santo Domingo en Sanlúcar de Barrameda, localidad gaditana de especial significado para la familia Herrera.

La pareja ha compartido la feliz noticia con unas fotografías en las que podemos ver la tripita premamá de la sobrina de José Manuel Soto y la ecografía del futuro bebé: "El mayor regalo que nos ha hecho la vida".

Alberto, de 33 años, empezó a trabajar en la radio en 2020 como presentador en RockFM con su programa "Área 27". En verano de 2021 sustituyó a su padre, Carlos Herrera, en "Herrera en COPE". Desde entonces, conduce el tramo de magacín de 10 a 13 horas, compartiendo micrófono con su padre y el equipo del programa.

El joven locutor se ha ganado el respeto tanto del público como del equipo por su dinamismo y su manera de comunicar y abordar historias humanas. En pocos años, ha consolidado su carrera. Blanca, de 29 años, es psicóloga especializada en Recursos Humanos y trabaja en una empresa energética sevillana. Ha trabajado también como modelo. Es sobrina del cantante José Manuel Soto y prima hermana de Lourdes Montes.

El embarazo de la novia ha sido toda una sorpresa para sus amigos, quienes no han tardado en comentar la publicación con mensajes de cariño. En unos meses Carlos Herrera y Mariló Montero, cuyo matrimonio se rompió en 2011 después de dos décadas de unión, se convertirán en abuelos por primera vez.

Mariló Montero y su hijo, Alberto Herrera Gtres

Aunque consideraron que la separación era un asunto privado del que no darían detalles, ambos destacaron que mantenían una "extraordinaria relación" y que su mayor interés era el bien de su familia. Se casaron el 28 de septiembre de 1991 y tienen dos hijos, Alberto y Rocío. Durante su matrimonio, ambos mantuvieron una vida pública profesional muy activa en radio y televisión.