Alejandra Onieva y Jesse Williams: un romance de película

Alejandra Onieva vuelve a sonreír. La actriz madrileña, conocida por su papel en "Alta Mar" y también por ser la cuñada de Tamara Falcó, ha vuelto a encontrar la ilusión en los brazos de uno de los intérpretes más magnéticos de Hollywood: Jesse Williams. La pareja ha sido sorprendida por las cámaras paseando por la milla de oro madrileña, entre risas, abrazos y gestos que dejan poco margen a la duda: hay complicidad, atracción y una historia que comienza a escribirse con intensidad.

El romance llega tres años después de la ruptura de Onieva con el nominado al Oscar Sebastian Stan. Esta vez, el corazón de la actriz late al ritmo de Williams, coronado por la revista "People" en 2016 como "el hombre más sexy del mundo" y convertido en fenómeno internacional gracias a su papel como el doctor Jackson Avery en "Anatomía de Grey".

Compañeros de reparto

El flechazo no es improvisado. Alejandra y Jesse se conocieron a principios de 2024 durante el rodaje en la idílica Positano de "Hotel Costiera", la nueva apuesta de Amazon Prime Video que se estrenará el 24 de septiembre. Un año después de aquellas primeras jornadas de grabación, la relación ha dado un paso más y, ahora sí, han decidido mostrarse juntos, sin filtros y sin esconder el cariño que se profesan.

Williams, que acaba de cumplir 44 años, nació en Chicago y creció en una familia marcada por la pasión por el arte y la cultura. Se formó en la Universidad de Temple (Pensilvania) con un doble grado en Estudios Afroamericanos y Cine, y desde su debut en 2005 ha recorrido un camino sólido en Hollywood. Fue en 2009 cuando conquistó al gran público con "Anatomía de Grey", serie en la que permaneció durante doce temporadas hasta 2021, marcando a toda una generación con su personaje carismático y de mirada penetrante.

Pero Jesse Williams no es solo un rostro televisivo. Divorciado desde 2017 de la agente inmobiliaria Aryn Drake-Lee, con quien tuvo dos hijos -Sadie, de once años, y Maceo, de diez-, el actor ha compaginado su carrera con un fuerte compromiso social. Forma parte de la junta directiva de Advancement Project, una organización de derechos civiles, y ha producido documentales como "Question Bridge", centrado en la experiencia de los hombres negros en Estados Unidos.

Alejandra, por su parte, se mueve entre Madrid, sus proyectos en cine y televisión y una vida personal que ahora vuelve a teñirse de ilusión. Si algo demuestran sus paseos con Williams es que, más allá de los rodajes, ambos parecen haber encontrado un guion perfecto fuera de las cámaras: el de una historia de amor que promete seguir dando que hablar.