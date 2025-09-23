Alejandra Osborne desvela el motivo por el que se plantea renunciar a la herencia de su padre, Bertín Osborne: "Se lo dije a Fabiola"

Han corrido ríos de tinta sobre la reciente paternidad de Bertín Osborne. Al principio renegó públicamente de su hijo con Gabriela Guillén, pero parece que poco a poco va aceptando que ahora son uno más en su ya gran familia. Las que siempre se han mantenido al margen de la polémica han sido sus hijas mayores, fruto de su primer matrimonio con Sandra Domecq, pero ahora Alejandra ha dado un paso al frente y ha roto su silencio sobre su nuevo hermanito pequeño.

En el plató del programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”, Alejandra ha revelado por primera vez cómo se enteró de que Gabriela Guillén estaba embarazada. “(Bertín Osbnrone) Me llamó durante una reunión de trabajo para decirme que Gabi estaba embarazada. Colgué y seguí en la reunión con cara de fantasma, no abrí la boca y en cuanto pude dije que tenía un problema familiar y me fui a casa de mi padre (...). Fue una conversación en la que me dijo que Gaby era maravillosa. Pensé que ya se había cortado la coleta, porque llevaba diciéndolo 10 años, se la ha cortado después por lo menos”, comentó con ironía sobre la vasectomía a la que el empresario se ha sometido recientemente.

Alejandra reconoce abiertamente que todavía no ha conocido a su hermano pequeño, pero se muestra seguro de que lo hará “cuando llegue el momento”. Sobre sus otros hermanos, Carlos y Kike, fruto de la relación de Bertín con Fabiola Martínez, no puede evitar que se le ilumine la mirada al hablar de ellos: “Los adoro. Se ponen supercontentos cada vez que me ven. Carlitos es íntimo de mi hijo mayor”.

Alejandra Osborne Gtres

Una excelente relación que también se aplica a Fabiola Martínez, pese al divorcio de su padre: “Han sido muchísimos años (juntos) y nos adoramos”. La familia es grande y serán muchos a repartir el legado de Osborne cuando llegue el momento -ojalá dentro de mucho-, un tema que a Alejandra no preocupa en absoluto. “No hay nada que repartir. Eso es lo que menos me preocupa. Yo le decía a Fabiola: ‘Yo renuncio a todo’”, bromea la primogénita, dispuesta a perder su herencia para evitar posibles problemas.

Orgullosa de su padre

Aunque tiene su propia identidad, para los medios siempre será “la hija de Bertín Osborne”, una etiqueta de la que, afirma, se siente “orgullosa”. Lo que sí lamenta son las largas temporadas que su padre pasaba fuera de casa por el trabajo, una ausencia que marcó su infancia y la de sus hermanas: “Cuando mi padre empezó a cantar yo tenía 4 años y le echábamos de menos. No había móviles y él se iba. No estaba”.

Bertín Osborne y su hija Alejandra Redes sociales

Como hermana mayor, explica que fue ella quien tuvo que cuidar de la familia cuando la situación se complicó debido a la enfermedad de Sandra Domecq: “Me llevo muchos años con mis hermanas y él trabajaba mucho fuera. Mis padres se separaron cuando mi madre estaba embarazada de Claudia, cuando yo tenía 11 años (...). Tuve una época que era un poco la madre, cuando mi madre se puso enferma estaba preocupada por mis hermanas. Mi madre pidió que no nos separáramos”.

Una vida interesante de la que Alejandra se anima a hablar poco a poco.