Alejandra Rubio se abre en canal al hablar de los dos cánceres que sufrió su madre: "Ella siempre quiso protegerme de su sufrimiento"

Terelu Campos y Alejandra Rubio han acudido este martes, 14 de octubre, al acto que ha organizado Ausonia con el que ha conmemorado el 18º aniversario de su compromiso por la investigación contra el cáncer de mama junto a la Asociación Contra el Cáncer. Después de posar en el photocall habilitado, la nieta de María Teresa Campos ha atendido a los medios de comunicación allí presentes y se ha sincerado sobre cómo vivió los dos cánceres que padeció su madre en el pasado, en 2012 y 2017.

Madre e hijas, comprometidas con el cáncer

En un primer momento, Alejandra ha indicado que está encantada de poder participar en este evento con fines solidarios. "Todos los años intento comprometerme con la causa", ha explicado en un primer momento. Después, al ser preguntada acerca de cómo es vivir esta enfermedad de alguien cercano, Alejandra ha recalcado que "es algo duro en cualquier caso". "En el primero, no llegaba a tener 14 años y 17 o 18 en el segundo", ha recordado, al mismo tiempo que ha puntualizado que ya "era consciente". "Siempre he contado que mi madre me lo ha hecho muy fácil. Fue increíble, lo gestionó muy bien. En el segundo ya era mayor, las cosas cambiaron, fue distinto, pero aún así ella siempre quiso protegerme de su sufrimiento", ha explicado.

Alejandra Rubio y Terelu Campos Gtres

Alejandra Rubio ha dejado claro que de darse esta situación a día de hoy, ya es consciente de todo. "Seguramente actuaría muchísimo mejor". Instantes después, Alejandra ha insistido en la importancia de acudir a las revisiones rutinarias. "Es lo más importante de todo", ha insistido.

En el marco de esta intervención, Alejandra Rubio ha contado que insiste a su madre en que practique deporte. "Siempre le digo que se ponga las pilas, pero al final es algo que tiene que decidir ella por mucho que yo le diga. Ojalá, algún día se levante y diga: 'Me voy al gimnasio'", ha explicado.