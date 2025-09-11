Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, ¿se casan?: el detalle que hace saltar las alarmas

La relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha estado siempre bajo el calor de los focos. Sus primeros besos dieron el salto a las revistas y es que fueron cazados en sus primeras citas. Tan solo unas semanas después conocieron que estaban esperando a su primer hijo en común, lo que hizo que Mar Flores y Terelu Campos, otrora enemigas, ahora fueran familia. El revuelo que rodea a la familia siempre es alto y cada movimiento que dan acaba copando titulares por doquier. Y eso que la pareja sigue empeñada en defender su anonimato y discreción.

Pero hay pasos que son difíciles de cubrir y mantener ocultos al mundo. Al menos sí cuando más allá de su faceta mediática atesoran una gran repercusión viral en calidad de influencers. Cada hito de su relación termina siendo compartido con sus seguidores en redes sociales, donde ahora hay una fotografía que está desatando la locura entre todos. Una en la que las tres generaciones de Carlo Costanzia posan juntos y sonrientes, mientras que el público desvía su atención a un detalle en la mano del yerno de Terelu. ¿Una alianza de boda?

El anillo que hace sospechar sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Con lupa. Así reciben los fans de la pareja cada actualización de su estado en redes sociales. Ya sea en fotografías en las que presume de look, o aquellas en las que abre ventanas a su relación o su faceta como padres. La ardua tarea de analizar cada detalle ha dado sus frutos, pues algo extraño han observado en la última instantánea compartida por Carlo padre, en la que presume de un instante único junto a su hijo y su nieto. Tres generaciones unidas en la que tan solo logra apreciar el “puro amor incondicional”.

Unos se han fijado en la cadena que porta el chupete del pequeño Carlo, de nueve meses, en el que aparece impreso “Carletto”, como le llama la familia en la intimidad. Pero, ¿qué lleva en su mano derecha el novio de Alejandra Rubio? Haciendo zoom a la fotografía subida por el exmarido de Mar Flores, se aprecia una sospechosa alianza. Mientras sostiene a su primogénito en brazos en el salón de su casa, deja a la vista dos alianzas: un sello grande en el dedo meñique, otro anillo más estilizado y elegante en el dedo anular. ¿Se casa? Esto es lo que muchos han entendido, que ya han dejado preguntas en el perfil del padre, así como de los protagonistas, pidiendo más información sobre su posible paso por la vicaría. Ellos callan.