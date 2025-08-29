Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en su instante más íntimo de sus vacaciones

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia están viviendo el verano más atípico de sus vidas, ahora que ya no son solo dos, sino que también su hijo reclama protagonismo. La familia acapara miradas por doquier y es que la atención de los paparazzi y el público está fijada en sus controvertidos movimientos. Y eso que ellos tratan de eludir las miradas y desviar el foco a otros asuntos, pues no se sienten cómodos siendo el objetivo principal. Al menos no cuando no son ellos quienes pasan por caja sentándose en un plató de televisión a contar sus aventuras y afrontar sus controversias con la familia. Pero, en la playa, quieren ser anónimos.

Mientras encuentran equilibrio entre estos dos planos opuesto de su existencia, siguen dando muestra de que forman un gran equipo. Se conocieron a principios del año pasado y tan solo unos meses después de su primer beso llegó el embarazo. Muchos pusieron en duda su estabilidad y se hicieron quinielas para ver cuánto duraban, pero están rompiendo moldes y dejando constancia de que están enamoradísimos. No solo por lo que dicen delante de las cámaras o cuando hay un micrófono cerca, sino también en pequeños gestos de amor que no pasan desapercibidos por nadie.

El romántico instante entre Alejandra y Carlo

Ahora sus vidas parecen estar centradas al cuidado de su primer hijo en común, aunque también saben sacar pequeños instantes en los que ellos, como pareja, son los protagonistas. Una forma de cuidar no solo lo que han creado, sino también lo que desean seguir construyendo juntos. Esto se traduce en románticos momentos de intimidad, cápsulas de tiempo en las que tan solo existen ellos. Bueno, y los seguidores de las redes sociales que se topen con la imagen que demuestra que estos momentos también existen en su relación.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Instagram

Después de haber hecho frente a numerosas oleadas de rumores de crisis en su unión, ahora una simple imagen describe cómo se quieren. Al menos eso es lo que pretende Alejandra Rubio y Carlo Costanzia al compartir una imagen de su álbum personal de sus vacaciones. Un instante en la playa, en las que mecidos por las olas y entre las rocas a modo de refugio, se abrazan. Una estampa muy romántica que ha conquistado a sus seguidores, llenando la foto de corazones rojos y ‘me gustas’.