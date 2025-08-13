Alejandra Rubio marca más distancia con su primo, mientras planta cara a Carmen Borrego

Los líos en la familia Campos nunca llegan a su fin y es que son estratégicamente alimentados por sus protagonistas. Eterno es el debate sobre la relación inexistente entre Alejandra Rubio y José María Almoguera. Los hijos de Terelu Campos y Carmen Borrego crecieron juntos y se llevaban a las mil maravillas desde pequeños, pero en los últimos años se han distanciado. Tanto, que a pesar de vivir muy cerca y compartir los pasillos de Telecinco en los que ambos trabajan, fuera no se ven e incluso no conocen a sus hijos. Al menos eso demanda él, sin comprender por qué su prima le rechaza.

Son muchas las ocasiones en las que ha puesto a su prima contra la espada y la pared. Ella trataba de echar balones fuera, pero deja claro que no tiene muchas ganas de juntarse con su primo. De hecho, deja entrever que no se fía del todo de él y teme que lleve a la prensa y los platós de televisión detalles íntimos sobre su hijo conCarlo Costanzia. Esto duele mucho a Carmen Borrego, que ha defendido el honor de su vástago frente a una sobrina que le genera muchos quebraderos de cabeza. Y es que siempre se están retando. Este miércoles, ha vuelto a suceder. Le tocaba responder a Alejandra los últimos reproches de su tía.

Carmen Borrego y Alejandra Rubio Gtres

Alejandra Rubio se enfrenta a Carmen Borrego, otra vez

“Aquí hablamos todos de todos”, deja claro la hermana de Terelu Campos cómo funciona el negociado familiar. Uno del que renuncia a veces su sobrina, creyéndose por encima de estos asuntos, por más que se lo recuerde su propia familia y compañeros del medio. “Siempre soy yo la mala de la película”, se queja la joven. Pese a todo, Carmen dice no tener problema alguno con ella, aunque sí se siente mal por cómo está siendo tratada tanto ella como su hijo por su sobrina en muchas ocasiones y le recomienda “ser más prudente”. Defiende a su vástago: “Me da la sensación de que aquello que dicen muchas veces los demás, ahora estoy yo empezando a creerme que José María y yo somos menos. Pero mi hijo y yo no nos consideramos ni menos ni más en la familia”, lanzaba con saña a modo de indirecta.

¿Se cree Alejandra Rubio más y mejor que su propia familia? Sobre esto ha respondido este miércoles desde ‘Vamos a ver’. Lo primero que deja claro es que con su primo no tiene tanto trato ahora, pero sí con su prima, la hermana de éste, pues tienen amigos en común que les ha ayudado a mantener el contacto a lo largo de los años. Algo que no pasa con José María Almoguera: “Hemos crecido y nuestros caminos se han separado, pero es lo normal”.

Alejandra Rubio en "Vamos a ver" Telecinco

Alejandra Rubio quiere dejar claro que no considera menos a su tía ni a su primo, además que matiza que no ha dicho que él se haga la víctima, sino que “le victimizan los demás”. Cree que “de cara a la gente se está haciendo la víctima en algo que no hay ni víctimas ni verdugos. Es una tontería enorme. Se está haciendo una montaña de un grano de arena, que no pasa nada, que no hay ningún problema, que no sé cómo decirlo”. Pese a ello, no le responde a los mensajes, no atiende a sus llamadas y no da el paso de presentarle a su hijo, que ya tiene ocho meses. “No le tengo que demostrar absolutamente nada a nadie. La gente tiene su personalidad. No pueden ser dos personas exactamente iguales. Él es de una manera y yo soy de otra. Él es más calmado y más prudente, también acaba de empezar y yo era así al principio”, zanja.