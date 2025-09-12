Alejandra Rubio pide a su novio Carlo que no se meta en la guerra entre su padre y su madre

El enfrentamiento entre Mar Flores y su ex marido Carlo Costanzia influye negativamente en su hijo Carlo, pareja actual de Alejandra Rubio. El italiano se encuentra entre la espada y la pared porque mantiene una buena relación con ambos progenitores y no le conviene decantarse hacia el uno o el otro. Difícil papeleta en una situación de grave conflicto familiar. De todos es sabido que Carlo y su ex Mar acabaron su matrimonio con reproches mutuos y muy mala relación.

Consciente del problema, Alejandra recomienda a su chico que "no se meta en nada, porque es una guerra que no le pertenece", pero Carlo sufre en silencio los desafueros entre su padres. Todo esto le está revolucionando una vida que ahora se mantiene tranquila y feliz, volcado en su hijo, su pareja y su negocio de barbería y peluquería.

Además, va a participar con su madre en un nuevo concurso televisivo, "DecoMasters", que incursiona en el mundo del interiorismo y la decoración.

Carlo Costanzia y Mar Flores en 'DecoMasters' Instagram

En el programa tendrán que enfrentarse a otras parejas de famosos, y entre los participantes se encuentran Eduardo Navarrete, La Terremoto de Alcorcón, Colate Vallejo- Nagera y su hermana Samantha, Asraf Beno, su esposa Isa Pantoja, Eduardo Casanova, María Zurita y los Gemeliers.

Por otro lado, a Alejandra no le debe haber hecho mucha gracia que su suegro haya subido a las redes sociales una imagen en la que aparece con su hijo y su nieto. La hija de Terelu Campos pretende mantener al niño alejado del foco mediático, y aunque en la foto le tapan la cara con un corazón no entiende el por qué de tal iniciativa. Y así se lo ha reprochado a su pareja.