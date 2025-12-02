Alejandra Rubio revela nuevos detalles de la celebración del cumpleaños de su hijo Carlo

Carlo, el hijo Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, cumplirá el próximo viernes 5 de diciembre su primer año. En esta fecha tan señalada para toda la familia, la pareja ha organizado una velada íntima y familiar para conmemorar el nacimiento de su bebé. En estos últimos días, todas las miradas están puestas en Terelu Campos y Mar Flores, abuelas del pequeño, y su posible reencuentro por el cumpleaños del menor. Ahora, la nieta de María Teresa Campos ha revelado nuevos detalles de la celebración que le están preparando a Carlo.

Varias celebraciones

"No podrá ir el viernes a la fiesta porque tiene que trabajar", ha revelado Alejandra Rubio sobre su madre en "Vamos a ver". "No vamos a hacer ni una fiesta grande ni reunión de todo el mundo porque no se puede y mi madre ese día trabaja. Poquita gente y lo iremos celebrando como podamos, no todo el mundo el mismo día", ha insistido la colaboradora.

"Mi madre me ha dicho... 'Ya te vale, para un día que no puedo'", ha desvelado sobre Terelu y lo que le ha dicho por perderse el cumpleaños de su nieto. "Va a ser el típico cumpleaños que celebrar un día con unos amigos, otro día con otros. Solo os digo que el viernes mi madre no puede venir y que con Mar también lo celebraremos", ha añadido, explicando que "no ha sido por nada en especial. Todo por agendas puras y duras".

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

Muy tajante, ha asegurado que "por supuesto que mi madre y Mar pueden coincidir: "Siempre intentáis buscar la parte mala, pero es que es la realidad. Esto no solo pasa en mi familia, pasa en muchas. Además, a mí tampoco me gustan con mucha gente. Me agobian tantas personas. Las velas se soplan el día de su cumpleaños, el viernes, porque Carlo y yo somos supersticiosos. Ni antes ni después".

"De verdad, no sé cuántos días habrá celebración, pero sí que serán varios. No hemos elegido a nadie para ningún día en especial. Han salido las cosas así y se han hecho las cosas como se podían. Lo de que coincidieran los tres a la vez, pues es que no pasaría. Sobre todo porque son muy educados y siempre avisan. Y no preguntan quién va y quién no va. Nosotros no vamos a poner en un compromiso a nadie", ha zanjado sobre el asunto, sin querer entrar en más detalles de la celebración.

Su primo José María no está invitado

Lo que sí ha confirmado Alejandra Rubio es que su primo, José María Almoguera, no está invitado a la fiesta. "No viene nadie fuera del núcleo duro porque yo no soy de celebrar. Es que no celebro ni prácticamente mis cumpleaños", ha revelado la hija de Terelu, insistiendo en "que yo no voy a hacer una fiesta".