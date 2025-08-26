Alejandra Rubio tumba a un enemigo de Carmen Borrego: el ataque que ha salvado a su tía

La familia Campos no pasa nunca de moda y es que siempre es un tema recurrente a tratar cuando no hay mucho de qué hablar. Siempre dan mucho juego y saben a la perfección cómo se gesta una polémica para mantenerse en la cresta de la ola. Pero también hay veces en los que terceras personas desean jugar a su juego, hacer caja como ella, pero no salen del todo bien parados. Primero porque deben construir una historia consistente para poder perdurar en los platós a modo de controversia, pero también porque cuando una de las integrantes del clan es atacada, el resto cierra filas en torno a ella y presentan un frente común.

Son mil y uno los conflictos que Carmen Borrego y Alejandra Rubio han tenido. Tanto en la intimidad como en mitad de un programa de televisión. Son muchas sus diferencias y no parecen tener la misma opinión, por ejemplo, sobre la idoneidad de vivir de las exclusivas o sobre la conveniencia de la fama de José María Almoguera. Pero ahora que la tía ha sido atacada por un antiguo enemigo, la sobrina no lo duda ni un segundo y saca toda su artillería pesada para tumbarle. No está dispuesta a que nadie ponga en duda la valía de su familia y, mucho menos, que nadie trate de robarles un pedazo del pastel.

Alejandra Rubio contra Pedro Serrano

Desde ‘Vamos a ver’ han querido mostrar las acusaciones que realizó Pedro Serrano este fin de semana contra Carmen Borrego. Tras haber trabajado con ella cuando era directora de programas de televisión, define a quien fuese su jefa como “una tirana”. Tiene muchos otros dardos para lanzarle y es que está muy enfadado con ella, aunque en su día dice que su relación era fantástica. Pero le reprocha, entre otras cosas que acabase con su carrera profesional, al no cumplir con las promesas que le había hecho, dejándole destrozado.

Serrano asegura que él y Carmen Borrego se intercambiaban favores y tenían muy buen trato. Incluso más allá del profesional, haciéndose confesiones íntimas al estar en aquel momento ambos con sus madres enfermas. Estrecharon lazos y llegaron las promesas, como que en la siguiente temporada del programa él sería el presentador. Algo que no sucedió. La llama “estafadora emocional”, porque dice que jugó con sus sentimientos. Guarda muy mal recuerdo de ella y ahora lo pasea en los platós de televisión en busca de justicia divina. Quizá también de un hueco, aunque parece que las Campos se lo ponen muy difícil.

El primero en responder ha sido José María Almoguera, que asegura que “son compañeros, no amigos”. Quiere marcar diferencia entre la amistad y el compañerismo en el puesto de trabajo, de ahí que no entienda las quejas de Pedro Serrano. Pero más dura ha sido su prima. Alejandra Rubio deja claro su postura: “No entiendo cómo se le sigue dando hueco a esta gente”. Se lleva las manos a la cabeza, está cabreada. No entiende cómo se permite que alguien se siente en un programa a insultar a otra persona por algo que “no ha pasado” y que fue hace “más de la mitad de mi vida”.

A Alejandra Rubio no le pilla de sorpresa que alguien señale un defecto de su familia. Menos de su tía, aunque en este caso no cree que sea cierta la acusación. Reconoce que Carmen Borrego “tiene cosas buenas y cosas malas, como absolutamente todos, y yo las conozco más que ninguno porque es mi familia”. De ahí que le extrañe que haya dejado tirado a un compañero de trabajo en un momento delicado de su vida con su madre enferma, que le hiciese promesas sin intención de cumplirlas, ni tampoco que haya acabado con su carrera televisiva, como así le acusa Pedro. “Que venga este señor a subirse a un carro que no existe, ya es lo último que tenía que oír yo. No tiene ningún sentido. Me recuerda a algunos otros en estos últimos años que han hecho algo parecido. Parece que funciona mucho el tema de que las Campos somos una secta maravillosa que vamos dando y quitando puestos por ahí”.