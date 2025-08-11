Alejandro Reyes, de actor con un pie en Hollywood a camarero en Madrid

En ‘TardeAR’ han rumiado a lo largo de toda la tarde la noticia de que “un famoso actor español con proyección en Hollywood ahora trabajo como camarero en Madrid”. La exclusiva que se traía entre manos ha sido cebada hasta la saciedad, con numerosos adelantos en todas y cada una de las pausas publicitarias. En cada una de ellas se hablaba de ese intérprete que acababa de dar el salto a la meca del cine, que estaba triunfando aparentemente en Hollywood, pero que de repente ha sido sorprendido poniendo copas en la capital. Después de dos horas manteniendo al público frente al televisor, le han puesto cara: Se trata de Alejandro Reyes.

El hijo de Ivonne Reyes y Pepe Navarro es el protagonista de las imágenes que durante varias horas se han mostrado pixeladas. Al final acaban con el misterio, dejando constancia de su proyección internacional y también con su nuevo trabajo en Madrid. Alejandro estaría sacándose un dinero extra como camarero. Tal y como reconocen desde el programa de Telecinco, “no pasa absolutamente nada y es una profesión muy admirable”. Aun así, lo consideran noticioso, pues les extraña que su éxito le haya llevado ahora a prestar servicio en plena verbena madrileña.

Alejandro Reyes, camarero en Madrid

Las imágenes que muestra el programa fueron captadas el pasado viernes 8 de agosto en la capital, donde se celebran las fiestas de San Cayetano. El hijo de Ivonne Reyes y, muy a su pesar, también de Pepe Navarro, se muestra como todo un profesional detrás de la barra. Atiende a la multitud, poniéndole las copas y refrescos que le solicitan. Las calles están abarrotadas de gente que se disponen a pasarlo genial en una de las fiestas grandes de Madrid, en plena ola de calor. De ahí la premura por tomarse un refrigerio, donde entra en acción el también actor y concursante de realities.

El actor Alejandro Reyes, hijo de Ivonne Reyes Gtres

Desde ‘TardeAR’ señalan que esta faceta como camarero le alejan de su auténtica vocación. De ahí pasan a mostrar declaraciones del propio Alejandro Reyes de meses atrás, hablando sobre su profesión y planes de futuro en un mundo artístico muy competitivo: “Me dedico a lo que es la interpretación, a la actuación, al cine. Yo estoy muy enfocado a mi carrera actoral. Tengo la suerte de que tengo un manager que me mueve muy bien y tengo muchísimos castings”. Se formó como actor en Estados Unidos y comenzaba a aceptar papeles en Hollywood, como así promovió él en diversos medios.

En plató todo le aplauden. Primero porque demuestra que no se le caen los anillos por trabajar de lo que sea para ganarse la vida y que no se le ha subido la fama a la cabeza. También subrayan su derecho a trabajar entre película y película, pues el desempeño de un actor no siempre les lleva al set de rodaje y estar frente a las cámaras día tras días, sino que deben compaginar esto con otros negociados. Les pasa a los grandes nombres de la interpretación de nuestro país. También en Hollywood. Pueden encadenar varios papeles y después estar tranquilamente un año sin que les ofrezcan trabajo, pero las facturas no perdonan y tenemos la mala costumbre de comer a diario… A veces toca improvisar, también fuera el universo actoral.