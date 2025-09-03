Alejandro Reyes, muy dolido por los ataques de Pepe Navarro: "Todos me hablan como si yo fuera el problema"

Pepe Navarro ha vuelto a mostrar su cara menos amable con Ivonne Reyes y su hijo, Alejandro Reyes, del que reniega públicamente pese a que una sentencia lo reconoce como padre del joven. El presentador no ha escatimado en descalificativos y, preguntado por los reporteros de la agencia Europa Press, ha definido a la venezolana como "un grano en el culo". Con un tono algo más suave y comedido, aunque igual de directo, también ha dejado claro que no siente ninguna simpatía por Alejandro, a quien retira el calificativo de hijo: "Si me llama papá no miraré hacia él, porque yo me giro solo para cuatro personas que me llaman papá".

Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que parecen haber afectado profundamente al aludido. Estudiante de Interpretación desde hace varios años, se ha valido de su gran pasión, el séptimo arte, para responder a Pepe Navarro, haciendo suyas las palabras de Neil Perry, uno de los personajes de la película "El club de los poetas muertos".

Pepe Navarro, más duro que nunca con Alejandro Reyes Europa Press

Alejandro Reyes se vale del símil y la metáfora para expresar su disgusto por las palabras de Navarro, a quien recrimina que "me dices que soy malo antes de que tenga siquiera la oportunidad de ser algo".

El hijo de Ivonne Reyes continúa recuperando las palabras del personaje, que pronuncia en un momento del filme que refleja la necesidad de conocer en profundidad a alguien antes de juzgarle: "Todos me hablan como si yo fuera el problema. Como si yo tuviera que cambiar. ¿Y por qué debería cambiar? ¡Ni siquiera he tenido la oportunidad de saber quién soy! Y ya quieres que cambie. Eso es absurdo".

El actor lamenta esa suerte de "pecado original" que le acompaña desde que nació y por que Navarro no ha puesto el más mínimo interés en conocerle: "Yo tengo que ganarme tu respeto, pero tú no tienes que ganarte el mío. (...) No voy a llorar. Voy a encontrar mi lugar en este mundo, puedes estar seguro".

Unas palabras cargadas de sentimiento que no parecen conmover a Navarro, quien deja la pelota en el tejado de Alejandro Reyes: "En este instante, el que tiene que mover fichas es el niño. Perdón, el joven".

Su trabajo como camarero

Como se ha comentado anteriormente, Alejandro Reyes se está formando como actor y ha participado en varios proyectos, incluyendo una película de terror que aspira a convertirse en el próximo blockbuster de Hollywood.

Pero al joven no se le caen los anillos y en las últimas semanas ha sido visto trabajando como camarero en un bar de Madrid, un empleo sobre el que se ha pronunciado Pepe Navarro: "Yo he trabajado de camarero en no sé cuántos sitios, he trabajado en una obra ayudando a los albañiles para pagarme los estudios... En fin, el trabajo, sea el que sea, siempre dignifica".