Alejandro Sancho, hijo de María Jiménez, vende sus joyas por internet

Fue el pasado 7 de septiembre de 2023 cuando fallecía María Jiménez a los 73 años a causa de un cáncer de pulmón. Su hijo, Alejandro Sancho, ha continuado con el legado de la artista y ha mantenido activo su perfil de Instagram en homenaje, compartiendo con sus seguidores distintas iniciativas relacionadas con la cantante.

Venta de las joyas

En esta última ocasión, el hijo de María Jiménez ha puesto a la venta algunas de las joyas de su madre, movimiento que ha causado un gran revuelo y diferentes opiniones entre los fans de la artista. Algunos aplauden esta iniciativa y otros no entiende el motivo por el que Alejandro ha puesto a la venta objetos personales de Jiménez que tienen un valor sentimental para la familia. "No hay nada que entender, queremos que los tengáis", ha respondido Sancho sobre el asunto.

El precio de las joyas, puesta en venta en la web oficial de la cantante sevillana, va desde los 15 a los 90 euros. Incluso algunas piezas estarían bendecidas por la propia María Jiménez y se tratarían de diferentes complementos que lució la arista a lo largo de su vida. Las joyas puestas a la venta se han agotado en la web en menos de 24 horas.

Alquiler de la casa de Chiclana de la artista

Además de poner en venta las joyas de su madre, Alejandro Sancho acaparó todos los titulares este verano por haber puesto en alquiler la casa de María Jiménez de Chiclana para uso vacacional. Disponible en la plataforma Booking desde 140 euros la noche, la finca cuenta con una superficie de 2.000 metros cuadrados y está distribuida en 4 dormitorios independientes.

"Si quieres dormir en casa de María Jiménez, es tu oportunidad, descubre el rincón mágico de María diseñado por ella en Chiclana de la Frontera", rezaba la publicación en la que Alejandro anunciaba el alquiler vacacional de la vivienda de la artista.