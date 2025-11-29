Alejandro Sanz y Candela Márquez: idas y venidas y el testimonio de un tercero

La vida amorosa del gran Alejandro Sanz no termina de encontrar la deseada calma. La relación entre el cantante de Moratalaz y la actriz valenciana Candela Márquez ha atravesado un periodo inestable que dejó en el aire su continuidad. Durante meses se mostraron muy unidos, presentes en actos públicos y compartiendo viajes y reuniones con amigos sin parar. Sin embargo, el distanciamiento llegó de forma abrupta cuando Candela dejó de seguir al cantante en redes sociales coincidiendo con el estreno del proyecto que él protagonizó junto a Shakira la pasada primavera. Sanz nunca dejó de seguirla y ninguno se pronunció más allá de los movimientos en redes, sin aportar explicaciones, dejando que la interpretación pública hiciera el resto. Y tras aquello comenzaron a mostrarse juntos de nuevo y eso dejó claro que, si aquello fue una ruptura, se quedó en simple crisis. Pero ahora ha vuelto a ocurrir, hace solo un par de semanas ni ella le seguía a él, ni él a ella, y eso vino precedido de mensajes en redes sociales que Candela hizo públicos en sus redes, sin dar nombres propios, pero mostrando su decepción: «En su paleta faltaba el tono más difícil: la transparencia». Toda una declaración que apuntaba que algo grave había pasado entre los dos. El pasado fin de semana ya estaban de nuevo juntos, las imágenes de una amiga en común les delató, pero ¿qué ocurre en realidad entre ellos?

De nuevo son las redes las que con un poco de atención aportan cierta luz a esta historia. A través del periodista Javier Ceriani, que explicaba en un vídeo que en la vida de Sanz podría haber otra persona, esto es , la asesora de arte Andrea Gara, con la que según Ceriani habría mantenido una relación hasta otoño de 2024, cuando el cantante aún no conocía a Candela Márquez, una relación que se habría retomado en otoño de 2025 cuando sí hay evidencias de que se habían visto. Esta supuesta relación jamás vio la luz, o se denominó como tal, pero sí compartieron imágenes en redes sociales donde estaban juntos: mismos sitios de viaje, celebraciones en casa de Alejandro, como el cumpleaños de Andrea, o recientemente en México, donde él estaba de gira y ella viajó por motivos de trabajo. El citado periodista apunta que entre ellos hubo más que una amistad y explica que justo estas etapas de coincidencia coinciden a su vez con las frases de dolor que sube Candela Márquez a sus redes sociales.

Alejandro Sanz y Candela Marquez. GTRES

Pese a lo que puede parecer, LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Andrea Gara y ella misma confirma que nada es lo que parece: «Inicié hace un tiempo una relación profesional con Alejandro Sanz como su asesora de arte y actualmente mantenemos una amistad, igual que mantengo trato con muchas personas del ámbito cultural y artístico por mi labor profesional, lo que se ha publicado constituye una intromisión inaceptable en mi vida privada, y una utilización no autorizada de mi imagen y me coloca en una situación de indefensión evidente que no pienso normalizar y no voy a tolerar. Nunca he participado en dinámicas mediáticas de este tipo y no voy a formar parte de ningún espectáculo construido a costa de mi nombre», explica rotunda dejando claro que la relación entre ambos es solo profesional.

Y si es así, no sería entonces ella el motivo por el que Candela borró de su perfil todas las fotos de Alejandro cuando regresó de México tras acompañarle en los dos primeros conciertos de su gira. Otro momento complicado que se solventó cuando él volvió y le llenó la casa de mariachis que le cantaban mientras él grababa para hacer una declaración pública de amor y dejar constancia de lo mucho que se quieren. De nuevo una reconciliación que no duró mucho, pues hace solo unas semanas un nuevo «unfollow» llegó a sus vidas. Y aunque de eso apenas han pasado diez días, mientras se escriben estas líneas parece que de nuevo reina el amor, o de eso han hecho gala esta semana durante la celebración de los premios Elle X Future, donde aparecieron juntos, de la mano y aparentemente felices. Posaron juntos, enamorados, sonrientes y hasta con Richard y Alejandra Gere. Y, después compartieron sus mejores momentos en redes sociales, donde ella mostró su orgullo por el premio y presumió de su amor. ¿Quizá está vez sea la definitiva?

Puede parecer que entre tanto ir y venir, y teniendo en cuenta que se trata de una relación que apenas ha cumplido un año, pueda no ser realmente importante para ellos, pero nada más lejos de la realidad. Pese a que hay una gran parte de la historia que se desconoce acerca de lo que ocurre entre ellos, lo cierto es que este diario si ha podido hablar con alguien muy cercano a Candela y la realidad es que con todo lo que está ocurriendo lo está pasando realmente mal. De hecho, hace solo unos días subía una imagen en la que se la veía llorando sin pudor, y es que no esconde que los últimos meses han sido complicados y dolorosos.

A escobazos e Extremadura

Mientras tanto, en la parte profesional de Alejandro Sanz todo son alegrías y homenajes. Mencionábamos que el pasado jueves, el cantante recibió uno muy cálido en el evento ELLE x Future, donde se puso el valor el compromiso del artista con las causas climáticas, su apuesta por las energías renovables, los transportes no contaminantes y por estudiar, con detalle, la huella de carbono que provoca cada «show» que realiza. Para mantener la coherencia, ni el amor ni el desamor contaminan. Otro evento en el que tenemos el foco será el próximo 7 de diciembre en que el Sanz ha sido distinguido con el premio «Escobón de Oro 2025», un galardón que otorga el Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera (Cáceres) y que reconoce su vínculo con la localidad y su difusión de sus valores culturales y tradiciones. El anuncio lo ha realizado el alcalde del municipio, Fermín Encabo, durante la presentación del cartel y vídeo oficial de la próxima edición de la fiesta de «Los Escobazos». El cantautor posee desde hace más de dos décadas en el municipio y ha sido elegido por su apoyo continuado a esta celebración, una de las más singulares de Extremadura, recientemente declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. En Jarandilla tiene además de un lago propio, un impresionante estudio de grabación. Todos atentos a la esperada foto con Candela.