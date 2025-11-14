Alejandro Sanz y Candela Márquez rompen en redes: borran fotos y se bloquean

Los Premios Grammy Latinos son la fiesta grande de la música en español. También el mejor evento para tomar la temperatura a algunos de nuestros famosos patrios. Así se hizo con Aitana, que se llevó un galardón y se lo dedicó a sus padres, pero también a su novio Plex, dando mucho que hablar. Pero mientras unos dan juego por estar enamorados, otros lo hacen precisamente, por lo contrario. A la misma gala acudía un año más Alejandro Sanz, que este año ha tenido que trasladarse para la velada hasta Las Vegas. Lo hacía solo. Ni rastro de su novia, Candela Márquez. De nuevo surgen los rumores de crisis. Esta vez parecen ciertos.

El cantante y su amada llevan años compartiendo sus días, presumiendo de amor en redes sociales y dejando constancia pública de lo que sienten el uno por el otro. Pero esta exposición viral a veces tiene sus consecuencias, pues también permite ver cuándo la relación no pasa por un buen momento o, como ahora, cuándo los obstáculos parecen tan insalvables que se apunta a una ruptura sin solución. Este parece ser el caso de ahora, después de la drástica decisión de ambos de romper lazos de manera virtual. Algo que, en los tiempos que corren, se traduce en una ruptura también en lo sentimental.

Alejandro Sanz y Candela Márquez ya no se siguen

No es la primera vez que los rumores de crisis planean sobre ellos. Tampoco la primera que estas informaciones tienen una base sólida que ni ellos pueden eludir. Ya se dejaron de seguir en redes sociales en el pasado, para después retomar lo suyo y reconocer que habían pasado dificultades como pareja. Su entorno era indiscreto y hablaba de presuntos celos de ella hacia Shakira, entre otros motivos. Pero ahora ha vuelto a suceder y ella ha dejado de ser ‘amiga’ de su novio en Instagram. Un gesto que él le ha devuelto, rompiendo definitivamente de forma virtual.

Candela Márquez y Alejandro Sanz Instagram

Este detalle no ha pasado desapercibido. El hecho de que Alejandro Sanz acudiese este jueves solo a la gala de los Premios Grammy Latino 2026 despertó los rumores. Al echar un vistazo a sus redes sociales se ha visto confirmado que ya no tiene vínculo con Candela. No se queda aquí. Las fotos que ambos habían publicado a lo largo de su relación han dejado de aparecer. Otras continúan, pero en ellas no aparecen etiquetados, lo que suele suceder cuando el usuario ha bloqueado a la otra persona y su nombre desaparece por completo.

A estos detalles que para muchos confirman su ruptura, se les sumaría otras pistas. Candela Márquez es muy activa en redes sociales y en los últimos días ha ido dejando reflexiones y posibles indirectas en sus perfiles públicos. “Procura siempre ponerte algo que combine, por ejemplo, que la cabeza haga juego con el corazón y las palabras con las acciones”, decía sin señalar a nadie. Como tampoco cuando hablaba de que “en su paleta faltaba el tono más difícil: la transparencia”. ¿Iban dirigidas a Alejandro Sanz? Ahora muchos creen que sí, al dejar de seguirle en Instagram e incluso bloquearse tras eliminar fotografías.