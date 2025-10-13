Alessandro Lequio da la cara tras las acusaciones de maltrato de Antonia Dell'Atte: "Ya está todo dicho"

Antonia Dell'Atte ha protagonizado recientemente una de sus entrevistas más crudas. La italiana se sinceró en el diario “El País” sobre los supuestos malos tratos que sufrió de parte de Alessandro Lequio cuando eran pareja. Asegura que la Justicia le dio la razón y que, por tanto, puede referirse a él como “maltratador”, narrando con todo tipo de detalles algunos de los episodios más duros que, según ella, vivió junto a él.

“La primera patada que me dio Lequio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel. Llegamos, abrí el buzón, cogí una carta con mi nombre y dijo: tú ya no te llamas Antonia Dell'Atte, tú eres la condesa Lequio”, describe. Ella entonces le respondió: “No, yo soy Antonia Dell'Atte”, y a partir de ahí llegó “la primera patada y mi gran pesadilla”.

No es la primera vez que Dell'Atte expone el calvario que dice haber vivido en sus años de relación con Lequio, pero sí la que más repercusión y alcance mediático ha cosechado. Además, a lo largo de su entrevista, no solo acusa a su ex de haberla maltratado, sino a rostros como Xavier Sardà, Ana Obregón o Ana Rosa Quintana de haber intentado “blanquear” la imagen del conde italiano.

Unas acusaciones muy graves ante las que Lequio ya ha puesto cartas en el asunto. A través de “Vamos a ver”, el programa de televisión en el que trabaja como colaborador, ha anunciado que ha derivado esta cuestión a su equipo legal para que, si procede, se emprendan acciones legales contra Antonia Dell’Atte.

“He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente”, ha comentado el tertuliano, muy parco en palabras. “No quieres decir nada más?”, ha preguntado su compañera y presentadora del espacio, Patria Pardo. Su respuesta ha sido contundente: “Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba”.

Alessandro Lequio y Patricia Pardo Vamos a ver

El silencio se ha hecho en plató y ninguno de sus compañeros tertulianos ha querido opinar al respecto, a sabiendas de que se trata de un asunto muy delicado que puede perjudicar, y mucho, la reputación de Lequio.

Lo cierto es que, hace años, cuando la violencia de género no se percibía como tal ni como un delito que trascendía del núcleo familiar de la víctima, fue el propio Lequio quien reconocía sin aspavientos ni agachar la cabeza que había pegado a algunas mujeres. “Les he tirado bofetones”, dijo en el recordado programa “Tómbola” de Canal Nou.