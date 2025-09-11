Alessandro Lequio reacciona a las memorias de Mar Flores: "Casposa"

Este miércoles 10 de septiembre llegó a las librerías de todo el país “Mar en calma” (La esfera de los libros), las esperadas memorias de Mar Flores. A lo largo de 42 capítulos y 256 páginas, la modelo recorre los momentos más destacados de su vida, los que la han convertido en la mujer que es hoy, haciendo especial hincapié en las épocas más oscuras de su vida.

La madrileña no se deja nada en el tintero, ni siquiera los nombres de los hombres más polémicos que han pasado por su vida. Por supuesto, dedica varios capítulos a Fernando Fernández Tapias, Carlo Costanzia, Alessandro Lequio o Javier Merino, al que define como “el gran amor de mi vida” y un padre ejemplar, incluso para un hijo que no era suyo, Carlo.

Aunque Mar agradece que Alessandro Lequio la ayudara a encontrar a su hijo cuando su padre se lo llevó a Italia, jamás le perdonará que participará en la publicación de sus imágenes en la cama de un hotel, un filtración de la que ella acusa al italiano, a Coto y Kiko Matamoros y a su exmarido Carlo.

Se refiere a ellos como “los cuatro jinetes del Apocalipsis” y la figura de Lequio no sale muy bien parada. Por supuesto, su reacción no se ha hecho esperar y ha cuestionado públicamente la veracidad de lo que Flores cuenta en sus memorias, que cataloga más como un relato de ficción que como una historia real.

“Casposa la mujer que sueña con que un hombre le compre una casa… casposa la España en la que la mujer nunca abre la cartera… casposa la mujer que piensa que por ser guapa, lo tiene todo dado… y como esto mucho más”, comienza diciendo Lequio en un escrito titulado “La España casposa”, con clara alusión a Mar Flores, aunque sin dirigirse directamente a ella.

Además, el italiano concluye diferenciando entre la “verdad” de una persona y la realidad: “Cuando alguien dice ‘mi verdad’, ya nos está anunciando que va a contar un cuento, porque verdad solo hay una… Luego hay versiones y deformaciones de esa verdad”.

De momento, es de los pocos aludidos en el libro que ha reaccionado públicamente. Su exmarido Javier Merino, al que describe como “el hombre de mi vida”, prefiere no comentar nada sobre las memorias de la madre de sus cuatro hijos, igual que Carlo Costanzia Jr., quien evitó pronunciarse sobre la publicación de su madre.