Alessandro Lequio tira de la manta: así arruinó la relación de Mar Flores con Fernández Tapias

Mar Flores ha gozado de cierta tranquilidad en los últimos años, aunque las incursiones televisivas de su hijo, Carlo Costanzia, le hicieron volver al foco. Especialmente después de que estrechase lazos de sangre con Terelu Campos y se convirtiesen en consuegras. Desde entonces su nombre ha estado en boca de todos como años atrás, cuando era una de las reinas del papel cuché a golpe de escándalo y romances. Pero eso quiso dejarlo atrás para adoptar un perfil más discreto cuando llegó a su vida Javier Merino. Incluso después tras su divorcio.

Pero ahora la modelo vuelve con fuerza, haciendo mucho ruido con la publicación de sus memorias. La suegra de Alejandra Rubio está copando muchísimos titulares con los capítulos más oscuros y controvertidos de su vida y eso que aún el libro autobiográfico no ha salido en las librerías. Faltan unos días para su lanzamiento y ya está causando furor, de ahí que este lunes se siente en ‘El Hormiguero’ a charlar sobre sus vivencias con Pablo Motos. Pero en su promoción también ha charlado con ‘Vanity Fair’, revista en la que ha valorado algunos episodios, como en el que aparece Alessandro Lequio, su ex, a quien recuerda como “cruel, machista y vengativo”. Él no ha tardado nada en responder.

La venganza de Alessandro Lequio contra Mar Flores

Como era de esperar, las declaraciones más jugosas de la entrevista de Mar Flores se las han servido en bandeja al colaborador de ‘Vamos a ver’. Siempre que tiene ocasión incluye dardos envenenados contra su expareja, pero ahora que ha sido ella la que ha lanzado misiles, él saca toda la artillería pesada. Lo hace rememorando un escándalo que ambos protagonizaron a finales de los 90. Ella estaba saliendo con el importante empresario Fernando Fernández Tapias, pero cayó en la tentación con el conde italiano.

Fernando Fernández Tapias y Mar Flores Gtres

Éste se la jugó y no lo oculta ya. Aparecieron unas fotografías de Mar Flores y Lequio en la cama que no dejaban lugar a dudas su relación de cerca de un año, al igual que la traición al empresario: “La relación se acabó en el año 97, cuando eso sí lo hice yo, ya lo he contado mil veces, las famosas fotos”. Esas captadas en Roma, en una escapada romántica, que se tomaron en la intimidad creyendo que nadie las vería, pero que fueron vendidas por cinco millones de las antiguas pesetas. Fue un boom mediático que provocó que Fernández Tapias plantase a Mar Flores y ésta a la vez a Lequio en un triángulo que copó cientos de titulares.

Lequio ha entrado en más detalles sobre cómo llevó a cabo su venganza contra la que era su amante: “Las fotos yo se las quería dar a la revista ‘Hola’, que me daba una cifra importante para tenerlas en un cajón, pero yo lo que quería era que salieran a la calle. Entonces las fotos se dieron a la revista ‘Diez Minutos’ por cinco millones de pesetas. Dos millones y medio para los fotógrafos y dos millones y medio para mí, que se los di íntegramente a Mar Flores porque me los exigió. Cuando salió la portada le dije ‘Mar, esto lo he hecho yo. Lo he hecho porque quiero que rompas con Fernando’”.

Alessandro Lequio no fue muy legal con ella al traicionarla, aunque sí a la hora de confesárselo a ella después y darle el beneficio obtenido. Aun así no han logrado nunca acercar posiciones y perdonarse. El colaborador siempre ha sido ácido a la hora de valorar los movimientos de su ex, mientras que ella ha lanzado pullitas, pero ahora lo cuenta todo en sus memorias. Eso sí, para él lo hace de forma inexacta: “Mar Flores no miente, reinventa. Lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos. Debe de ser agotador tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad. Lo que importa no es lo que hizo, lo que importa es por qué se orquestó esto para apuntar hacia mí siendo yo el único soltero en todo aquello”.