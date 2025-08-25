Álex García, “destrozado”: el duelo en la intimidad del ex de Verónica Echegui

La muerte de Verónica Echegui ha sido un varapalo difícil de encajar. Este domingo 24 de agosto perdía la vida a los 42 años, víctima de una larga enfermedad. Desde un primer momento se ha tratado de no centrar la atención de lo sucedido en las causas de su fallecimiento, desvelándose tan solo que llevaba unos días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde finalmente ha perdido la batalla. Pero no se ofrecían mayores detalles sobre su lucha personal, aunque finalmente se ha desvelado que se trataba de un cáncer.

Una dura batalla que finalmente ha perdido, sumiendo en la tristeza a su familia y amigos. Han sido muchos los rostros conocidos que este lunes se han dejado ver a las puertas del madrileño tanatorio La Paz de Tres Cantos. Así lo hacía el círculo más íntimo de la actriz, como Silvia Alonso, Sara Sálamo o Paco León, entre muchos otros con los que compartió set de rodaje, alfombras rojas y también momentos personales que ahora rememoran en corrillos durante su último adiós. Una velada llena de dolor en la que se nombra mucho a su ex, Álex García.

Álex García “está destrozado”

Todos los medios de comunicación se han hecho eco de la dura pérdida para la cultura patria que supone la muerte de Verónica Echegui. Se ha repasado su trayectoria profesional, también la íntima. Se ha hablado sobre el dolor de su familia y también el de sus amigos, que han preferido guardar silencio durante su último adiós, a excepción de Paco León, que reconoce que aún “no nos lo creemos”. Un revés inesperado que la actriz llevó en secreto, librando la batalla contra el cáncer sin querer que su entorno sufriese con ella. Les protegió, ahora lloran su pérdida. Unos en público, otros en redes, otros en la más estricta intimidad.

Álex García y Verónica Echegui Gtres

Sería el caso de Álex García, el actor con el que la intérprete estuvo 13 años de su vida, hasta que hace dos años, en 2023, anunciasen el final de su historia de amor. Una que comenzó en 2010 cuando aunaron sus talentos en la cinta ‘Seis puntos sobre Emma’. En 2022 volvieron a formar equipo en el cortometraje ‘Tótem Loba’, que le hizo merecedora de un Premio Goya, que le dedicó a su chico: “Álex, que lo coproduce, ha estado conmigo desde el principio. Siempre está. Mi amor, ¡cuánto me alegro de estar creciendo a tu lado! ¡Te amo!”.

Pero un año después llegó su triste final y rompieron vínculo. Ahora, él llora la muerte inesperada de su exnovia, tras plantar cara a una larga enfermedad. Ha habido cierto desconcierto sobre su presencia en el tanatorio. Mientras unos medios han asegurado que no ha acudido a presentar sus respetos a sus seres queridos, lo cierto es que desde 'Y ahora Sonsoles' han confirmado que sí ha dado tan importante paso. Su presencia era una de las más buscadas desde que a las 11 horas se abriese la capilla ardiente. Él lo sabía, de ahí que haya medido sus pasos y evitado ponerse frente a los flashes de las cámaras que aguardaban a las puertas del recinto fúnebre. Acudió a primera hora de la mañana, sin ser visto, para dar su último adiós a su expareja, además de arropar a la que fuese también su familia durante 13 años.

Álex García y Verónica Echegui Gtres

Antes del mediodía se abrió la capilla ardiente y no había datos que confirmasen su presencia. Es por eso que muchos quisieron excusarle, entendiendo el duro proceso por el que está atravesando tras la muerte de su exnovia, Verónica Echegui. “Respetamos muchísimo si Álex García decide no ir. Después de tantos años, creo que es un momento muy duro, de mucha intimidad, y que, si él no quiere que se le vea, creo que es algo que los compañeros debemos respetar”, dice Álex Álvarez desde ‘TardeAR’. Un programa donde Marta López, tras hablar con su entorno, confiesa que “está destrozado por la noticia”. Pero quiere vivir el duelo en la intimidad.