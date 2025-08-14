Álex González y su novia rompen su máxima de secretismo desde sus vacaciones en Bali

La lista de conquistas de Álex González, a sus 45 años, es tan extensa como sus papeles en el cine y la televisión. Y es que el afamado actor, uno de los más cotizados, siempre ha gozado de una intensa agenda profesional y también otra amorosa que le ha hecho ser objetivo de los paparazzi a lo largo de los años. Pero sus amoríos ya no se producen a la caza de la exclusiva en el papel cuché, después de que haya encontrado a la mujer con la que desea pasar sus días.

Camila Rojido, a sus 32 años, tiene locamente enamorado al intérprete desde que en 2023 se cruzasen su camino. Un sentimiento que le ha ayudado a relajarse en su deseo de mantener las miradas indiscretas lejos de los avatares de su corazón, ahora optando por presumir de un noviazgo que les ha devuelto a ambos a la adolescencia. Y es que están enamoradísimos y no dudan en presumir de ello ante sus seguidores, con idílicas estampas cargadas de romanticismo. Especialmente ahora, que están de viaje por el paraíso y el telón de fondo es inigualable.

Álex González y su novia, en Bali presumiendo de amor

Las citas de la pareja suelen ser llevadas con total discreción, desde que aquella que les llevó al cine en Madrid en 2023 dejase constancia de sus inicios. Desde entonces han medido más sus pasos para que los paparazzi no den buena cuenta de sus día a día, siendo ellos quienes deciden qué, cómo y cuándo comparten fotografías de sus momentos más románticos. Y uno de ellos ha llegado ahora, cuando la pareja está disfrutando las mieles de su estancia en el mismísimo paraíso que, en su caso, se emplaza en Bali.

Álex González y su novia Camila Rojido Instagram

En esta ocasión ha sido la doctora la que ha tomado la iniciativa de compartir un momento único con su chico para el deleite de sus seguidores. Tenía una buena excusa y no solo porque está embriagada por los encantos de Bali, sino también porque es el cumpleaños de su amado. Álex González ha cumplido los 45 años este mismo 13 de agosto y su novia ha querido felicitarle como se merece, esta vez sin ocultarse del mundo y dejando constancia de los días felices que están disfrutando en su destino estival. “Feliz cumple, mi amor”. Escueto, pero directo. Un mensaje que deja constancia de que lo suyo sigue viento en popa.