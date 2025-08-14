Alexia Putellas olvida su reciente ruptura sentimental en México por más de 800 euros la noche

Alexia Putellas ha visto cómo muchos de sus sueños de infancia se han visto cumplidos. Nació en 1994 en Mollet del Vallés, una pequeña localidad catalana en la que comenzó a trastear con el balón. De su pasión hizo profesión y en 2005 cumplió su sueño de entrar a formar parte del vestuario del FC Barcelona, equipo al que siempre ha animado. Su palmarés es envidiable, con tres Ligas Campeones, ocho Ligas, ocho Copas y cuatro Supercopas, además de ganar el Balón de Oro en 2021 y 2022. Aun así, en el amor no le ha ido tan bien.

Este está siendo un verano atípico para la futbolista, una de las grandes promesas del fútbol femenino de nuestro país. Después de cosechar tantos triunfos, la final de la Eurocopa se le ha dificultado y ha terminado perdiendo frente a Inglaterra. Un revés que encajó a la vez que transitaba el duelo por la ruptura de su novia, Olga Ríos, quien es conocida por su profesión como representante, estando en su cartera de clientes nombres como el de Violeta Magriñán. Rompieron hace unas semanas, tras dos años de relación. Ahora, emplaza esta etapa de cambios y aceptación desde el paraíso.

Alexia Putellas, en México encontrando el equilibrio

La futbolista ha entendido que lo mejor para superar una ruptura y un revés profesional es poner tierra de por medio. Mantener la mente ocupada, con la mejor compañía y en un entorno idílico. Estos son los principales ingredientes de sus vacaciones tras su separación. Ha elegido México como destino para pasar unas vacaciones en pleno contacto con la naturaleza y descubriendo los secretos de su cultura, en compañía de un grupo de amigos y su hermana Alba.

Un periplo que les ha llevado a Los Cabos, Oaxaca y Ciudad de México, sacando el máximo partido a cada alto en el camino para captar fotografías para su álbum privado y anécdotas para el recuerdo. Algunas de las imágenes sí que ha querido compartirlas con sus fieles en redes sociales, haciéndoles partícipes de sus aventuras. En todas ellas presume de una amplia sonrisa, con la que ha tranquilizado a aquellos que podrían estar preocupados por su estado de ánimo tras su ruptura o tras perder el decisivo encuentro en la Eurocopa.

Le está poniendo alegría y adrenalina al verano, recordando también que este año ha ganado La Liga y la Copa de la Reina, por lo que el balance siempre es positivo. Y más si se encuentra en un emplazamiento único, con los paisajes mexicanos como telón de fondo, y disfrutando de todo lujo de comodidades junto a sus amigos. El grupo se hospedó en Paradisus Los Cabos, siendo un exclusivo resort solo para adultos, donde los niños tienen prohibida la entrada. Un plan no apto para todos los bolsillos, pues cada noche supera los 800 euros, llegándose a cobrar incluso 1700 euros por las suites mejor valoradas.