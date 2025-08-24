Una alianza surrealista: Harrison Ford anuncia que el cómico Jay Leno le está fabricando un inodoro para él

Harrison Ford, el icónico actor detrás de Indiana Jones y Han Solo, reveló en una entrevista con Rachel Martin de NPR que el comediante y ex presentador de The Tonight Show, Jay Leno, está imprimiendo en 3D un asiento de inodoro para él.

“Tenía este asiento de inodoro de un modelo que ya no se fabrica, y se ha decolorado de una forma realmente fea”, explicó Ford. Tras años de búsqueda infructuosa, el actor tuvo una revelación: “¿Puedo imprimir esto en 3D? ¡Ah… Jay Leno!”. Y así comenzó una colaboración tan peculiar como funcional.

Ford conoció el mundo de la impresión 3D gracias a Leno hace unos 15 años, cuando visitó su famoso garaje, repleto de maquinaria. Aunque la serie actual de Leno en YouTube,Jay Leno’s Garage, se centra en automóviles, el humorista no dudó en aceptar el reto. “Se acogió al proyecto de una forma que nunca hubiera imaginado”, comentó Ford, agradecido.

El nuevo asiento, completamente funcional, será instalado en el baño de la oficina del actor. Una solución tecnológica para un problema doméstico, cortesía de una amistad improbable entre Hollywood y el mundo del bricolaje digital.