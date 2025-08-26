Alma Bollo, preocupada por la alta fiebre de su hijo, pide auxilio a sus fans y recibe críticas

Los últimos meses han sido muy intensos para Alma Cortés Bollo. La hija de Raquel Bollo está pasando un calvario médico y es que sus visitas al hospital son cada vez más constantes. Algo que mantiene en vilo a los seguidores de Instagram, que con cierta regularidad se topan con un mensaje de su ídolo anunciando un nuevo mal y una nueva carrera a urgencias. Así lo hizo tan solo unas semanas atrás, cuando estalló ante lo que considera un castigo, al estar constantemente acudiendo a la consulta de un doctor por problemas de salud que no le dan respiro: sospecha que el causante de todo es el estrés.

“De verdad, hay veces que siento que no puedo más. Creo que mi cuerpo ya me ha mandado muchas señales y está petando por completo”, decía desesperada ante una nueva excursión al hospital. Está harta y no puede más, y es que después de convertirse en madre el pasado verano las responsabilidades se le han multiplicado, tiene poca ayuda y no se ve capaz de afrontar todo. Pero ahora se le suma un nuevo problema y es que ahora es su hijo el paciente. Su niño está enfermo y no sabe muy bien cómo actuar para encontrar solución a su dolencia. Pide auxilio a sus seguidores, a ver si son capaces de ofrecerle cierta ayuda.

Story compartido por Alma Cortés Bollo Instagram

Alma Bollo, muy preocupada por su hijo

Como viene siendo habitual, Alma Bollo ha encontrado en las redes sociales una vía de escape y una plataforma en la que desahogarse cuando se ve desesperada. Esta rutina, además de sus compromisos publicitarios, le convierten en influencer. Con ello, ha vuelto a ponerse en contacto con sus seguidores, a través de los stories de su perfil, durante un paseo con sus hijos: la mayor a su lado y el pequeño en el carrito del bebé. Es él quien le preocupa ahora, pues no ha logrado que remita la fiebre que tiene desde hace días disparada.

“El peque sigue malito, ya son como 48 horas con fiebre, que son dos noches, pero realmente son tres días”, detalla Alma Bollo a sus seguidores para ponerles en contexto en su último calvario familiar con los médicos. Profesionales a los que ha acudido rápidamente para encontrar explicación a la fiebre de su niño, además de una rápida solución. No lo ha conseguido. Ha visitado a varios especialistas, pero no localizan el foco del problema, por lo que tampoco disponen de un tratamiento certero.

“Uno nos mandó unas gotas para diluir el moco. Cuando fui a los dos días porque al niño no se le bajaba la fiebre, el pediatra de urgencias me dijo que le quitara también las gotas, porque cuanto menos medicamento mejor”, continúa detallando, aunque reconoce que el pequeño a día de hoy está bajo tratamiento de Dalsy y Apiretal para contrarrestar la alta fiebre. Una forma de controlar la temperatura, aunque no esté siendo muy eficiente a la hora de bajarla.

“Ayer se pegó todo el día con fiebre y por la noche tuvo un pico muy alto y después no ha vuelto a tener, pero hemos tenido que estársela bajando con bañitos fríos de agua y todo. Ya no sé a qué médico llevarlo, porque la fiebre al final te alerta de una infección”, apuntaba Alma Bollo, que también añade que le realizaron a su hijo la correspondiente placa y no se encontró rastro de infección. Pensaba esperar un día más a ver cómo avanzaba antes de regresar a la consulta de un médico.

Cierto revuelo generó que Alma Bollo detallase todo esto sobre la salud de su hijo, mientras pasea por la calle. Al final se vio obligada a dar explicaciones y reconocer que había salido de casa para ir al pediatra con el niño y después tenía cita para hacerse las uñas. No quiere ser diana de las críticas, de ahí que explique que entiende que no es lo mejor “estar dando vueltas por el centro con el niño con fiebre”, pero también defiende que “tenía que hacerme las uñas y no tenía con quién dejarle aquí”. Aun así, parece que después ha logrado no solo tener unas uñas divinas, sino también que a su hijo se le baje la fiebre.