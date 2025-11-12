Almeida reaviva su vídeo viral bailando chotis con una nueva coreografía

José Luis Martínez-Almeida es proclive a generar jugosos titulares. Lo ha vuelto a hacer y es que el político vuelve a generar una gran atención en sus apariciones públicas. El foco siempre está sobre él, especialmente después de que su fama se desviase de la crónica política a la social. Su relación con Teresa Urquijo le hizo ser merecedor de un destacado hueco en el papel cuché, al entroncar con la Familia Real mediante una boda que fue muy mediática. Aún se rememora lo sucedido en su mágico día, a pesar del tiempo transcurrido y de que ha sumado otros hitos importantes en su vida como el estrenarse como padre.

Su boda con Teresa Urquijo sigue coleando un año después. Especialmente ahora que todos recuerdan ese chotis que ya se considera historia nacional. Este miércoles el alcalde de Madrid se ha marcada unos nuevos movimientos coreografiados al estilo más castizo para celebrar el 175º aniversario del chotis. El edil madrileño ha derrochado simpatía durante el acto en el que no ha dudado incluso en rememorar el baile que se hizo viral en su boda.

José Luis Martínez Almeida bailando chotis Gtres

Almeida, de nuevo al son del chotis

El alcalde de la Comunidad de Madrid quiso recibir a los miembros de la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños. Se citó con ellos en el Museo de San Isidro, donde han querido rendir homenaje a las raíces de la capital, donde el chotis es patrimonio. Algo que bien lo sabe Almeida, que incluso se ha arrancado a bailar, recordando con ello el furor que causó el vídeo que se filtró de su enlace. Algo con el que, sin pretenderlo, contribuyó a que este tradicional baile tenga su lugar y no pierda su influencia.

Así se lo han reconocido con una placa conmemorativa de la Junta Directiva de la Federación: “Sois los guardianes y los depositarios de nuestras tradiciones y los que mantenéis viva la llama para que las generaciones futuras puedan seguir bailando el chotis. Nos ayudáis a mantener viva la historia”, reconocía José Luis Martínez Almeida, que ha reinterpretado el clásico baile añadiéndole su propio desparpajo. Una coreografía que fue muy bien acogida ahora y también hace un año, cuando durante su boda con Teresa Urquijo sonó un chotis y se animaron a bailar ante la atenta mirada de sus ilustres invitados, con la familia real incluida.