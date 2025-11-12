Se alquila la casa de Genoveva Casanova: esto es lo que cuesta vivir donde durmió el Rey Federico X de Dinamarca

Genoveva Casanova está de celebración. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo y madre de sus dos hijos ha ganado la batalla legal -al menos en primera instancia- a la revista que hace justo dos años publicó sus fotografías junto al entonces príncipe Federico de Dinamarca, con el que aparecía paseando por Madrid.

Las imágenes iban acompañadas de un reportaje escrito que afirmaba que el ahora Rey de Dinamarca pasó el fin de semana en casa de Genoveva, dibujando así una relación de intimidad que a los protagonistas disgustó que viera la luz. Sobre todo en el caso del monarca, casado con la Reina Mery, que se vio envuelto en un tamaño escándalo a raíz de la publicación de las fotografías.

Dos años después, la relación entre Genoveva y el Rey Federico es inexistente. Él se vio obligado a cortar lazos para salvar su matrimonio, su familia y su corona. En el caso de ella, se mudó a México y vive completamente alejada del foco público, salvo contadas intervenciones en redes sociales o su pasada participación en el programa “El Desafío”, donde compartió reparto con otros concursantes como Victoria Federica de Marichalar.

Sin nada que la ate a España -sus hijos viven en el extranjero y Cayetano Martínez de Irujo disfruta de su vida de casado junto a Bárbara Mirjan-, Genoveva decidió regresar a su tierra natal después de este verano. Como prueba, el cartel de “se alquila” que ahora asoma en el balcón de la que fue su casa en Madrid, la misma en la que habría pernoctado el Rey de Dinamarca.

Dicen que era Cayetano Martínez de Irujo quien sufragaba el alquiler de Genoveva Casanova, y con ella fuera de la casa, el misterioso propietario ya busca un nuevo inquilino que quiera dormir donde un día lo hizo Federico X de Dinamarca y que pueda permitirse los más de 6.000 euros que cuesta el arrendamiento.

Se alquila la casa de Madrid en la que vivió Genoveva Casanova Gtres

Es un exclusivo apartamento de 228 metros cuadrados, situado en una de las zonas más cotizadas de Madrid y dotado de todas las comodidades. El edificio dispone de ascensor y un elegante portal. Destacan la luminosidad de sus estancias, los techos altos y los suelos de tarima. Tiene varios balcones con vistas a la calle y un dormitorio principal con baño privado y vestidor. Además, cuenta con otros dos dormitorios, cada uno con su propio baño. La cocina está completamente equipada con electrodomésticos modernos y amplios armarios.

Como corresponde a una finca señorial, la vivienda dispone de calefacción central con consumo individualizado y aire acondicionado. También tiene puerta de seguridad, entrada de servicio y conserje residente. Con semejantes prestaciones, resulta comprensible que Federico eligiera alojarse en la casa de Genoveva antes que en un impersonal hotel.