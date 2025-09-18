Álvaro Muñoz Escassi: "Me encanta estar solo"

Alejado de los focos desde que fue operado del menisco tras la lesión que arrastraba desde Supervivientes, Álvaro Muñoz Escassi reapareció en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid con muletas, pero sobre todo con una confesión llena de serenidad: tras su ruptura con Sheila Casas, no ha vuelto a verla, solo hablan poco, pero “bien”.

La separación ocurrió a principios de julio, poco después de que el jinete regresara de Honduras, marcando el fin de un capítulo personal que, a pesar del revuelo mediático que siempre acompaña a Escassi, se ha cerrado con discreción. No hubo terceros implicados, confirmaron fuentes próximas, y el deportista insiste en que su prioridad ha sido evitar especulaciones innecesarias.

Antes de comenzar el desfile de Ágatha Ruiz de la Prada, Escassi ha hablado de soledad, pero de una soledad elegida. “Estoy más solo muchas veces… ¿Yo? ¿Que yo no estoy solo? Me encanta estar solo. Yo al que más me quiero del mundo es a mí mismo.”, ha confesado, reconociendo que ahora su corazón está libre de compromisos.

Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi Gtres

Aunque la prensa ha apuntado a posibles romances de verano (una influencer con la que presuntamente hizo planes) el jinete ha sido concluyente: esas historias, en su mayoría, no pasaban de un intercambio de compañía pasajera, incompatible con algo duradero.

También se le ha preguntado por otras turbulencias personales -el juicio con Valeri Cuéllar o la polémica de las memorias de Mar Flores- temas en los que ha querido mostrarse prudente. Para Escassi, lo importante ahora es cerrar estos capítulos sin dolor añadido. En cuanto a Mar Flores, ha dicho: “La conozco, la quiero mucho (…) espero que pare el tema pronto y que le vaya bien porque no me gusta que nadie sufra.”

En el fondo, Escassi ofrece una imagen diferente de las rupturas que llenan titulares: aquí no hay reproches ardientes ni reproches escandalosos. Hay distancia, sí, pero también respeto. No ha vuelto a cruzar una mirada con Sheila Casas ni compartido cafés; ha elegido el silencio cordial. Porque, según parece, en el final de una relación también puede hacerse presente la dignidad.