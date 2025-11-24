Álvaro Vargas Llosa solicita el título nobiliario que el Rey Juan Carlos I otorgó a Mario Vargas Llosa

Ya han pasado seis meses desde que Mario Vargas Llosa murió en su Lima natal. La herencia que el Nobel de Literatura dejó a su familia se estimaba en unos 10 millones de euros entre patrimonio, bienes inmuebles y derechos de autor, pero existe otro legado intangible mucho más importante para sus hijos. Se trata del marquesado de Vargas Llosa que el Rey Juan Carlos I le otorgó en 2011 por “la extraordinaria contribución, apreciada universalmente, a la Literatura y a nuestra lengua”.

Un título nobiliario que puede heredar el mayor de sus hijos previa solicitud, y así lo ha hecho Álvaro Vargas Llosa, deseoso de mantener vivo el marquesado Vargas Llosa. “La sucesión como Marqués de Vargas Llosa, ha sido solicitada por don Álvaro Mario Vargas-Llosa Llosa, por fallecimiento de su padre, don Jorge Mario Vargas Llosa, lo que se anuncia por el plazo de treinta días, contados a partir de la publicación de este edicto, a los efectos del artículo 6º del Real Decreto de 27 de mayo de 1912, en su redacción dada por Real Decreto 222/1988, de 11 de marzo, para que puedan solicitar lo conveniente los que se consideren con derecho al referido título”, reza el escrito publicado en el BOE del pasado viernes 21 de noviembre.

Aunque Mario Vargas Llosa se mostró agradecido con el Rey Juan Carlos I en su día, de sus palabras se entendía que no concedió mucha importancia al hecho de convertirse en marqués. “Hay que tomarlo con humor, viviendo y siendo de un país republicano que no reconoce títulos nobiliarios, pero, por otra parte, siento agradecimiento porque es un gesto muy cariñoso del Rey de España. Es una sorpresa descomunal, pues jamás imaginé que me harían marqués”, dijo cuando se le concedió el título.

Mario Vargas Llosa y el Rey Juan Carlos I en París GTRES

La relación de Mario Vargas Llosa y el Rey Juan Carlos era estrecha desde los años noventa del siglo pasado, cuando el peruano se hizo con la nacionalidad española, y se comenta que fue el propio monarca quien le llamó para darle la noticia.

Tiempo después, en 2010, el Rey Juan Carlos I no disimuló su orgullo por el Premio Nobel con el que su amigo fue condecorado: “Es fantástico. Es una noticia excelente para España. Además, él es un gran amigo de España y le quiero mucho”, dijo el padre de don Felipe VI.

Una amistad muy estrecha que se mantuvo a lo largo de los años y a pesar de la distancia. Así lo pudo comprobar la opinión pública en febrero de 2023, cuando se celebró en París en el Anfiteatro del Instituto francés el ingreso de Vargas Llosa a la Academia Francesa. Además de la familia del escritor, también acudieron como invitados personales don Juan Carlos I y la Infanta Cristina, haciendo así gala de la buena relación que el autor siempre mantuvo con la familia del Rey.

Ahora, su hijo Álvaro quiere mantener vivo este legado y pasar a los anales de la nobleza, como su padre, como marqués de Vargas Llosa.