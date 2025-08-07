Amador Mohedano se recupera mientras sus hijos hacen piña con él en Chipiona

“En familia, todo mejor”, asegura Gloria Camila cuando pone tierra de por medio y se aleja de las polémicas. Lo hace acompañada de su novio, el cantante Álvaro García, su hermano, José Fernando, su sobrina Rocío y un nutrido grupo de amigos. Juntos pasaron una jornada en un parque acuático gaditano cercano a la urbanización Costa Ballena. Una escapada que le ayuda a recargar pilas, mientras sus enemigos continúan llenando horas en televisión con sus ataques. Todos contra Gloria, parece el lema de la hermana de Michu, Tamara, así como la madre, Inma, la hija de Ana María Aldón, Gema Aldón, y otros a los que ella llama “cucarachas”.

En medio de todo esto, Gloria Camila y José Fernando guardan silencio, prefieren que sean sus actos los que hablen por ellos. También José Ortega Cano, a quien le gustan las cosas “templadas”, especialmente en todo lo referente a su sobrina. Pero sí ha hablado Amador Mohedano, quien ha compartido días con sus hijos, mientras su examante sigue llenando horas en televisión hablando de sus encuentros sexuales, de la traición que fue y no fue, mientras le acusa de “mentiroso” y “mala persona”. Él hace oídos sordos, se divierte al ver el espectáculo y entiende que todos deben tener su minuto de gloria en la tele para hacer caja, aunque ahora sea a su costa y muy a su pesar.

Amador Mohedano, más recuperado y con sus hijos

Más recuperado de sus problemas de salud que le llevaron a estar bajo observación en un hospital durante cinco días, el exmarido de Rosa Benito está de plena actualidad. Primero por sus problemas médicos, después por el surgimiento de una examante, Raquel, que le acusa de mentiroso y ser mala persona, mientras él se ríe de quienes buscan un minuto de gloria en televisión. En esto incluye también a la hermana de Michu, quien parece haber cogido gusto a los platós de televisión, a pesar de que suele salir mal parada en cada una de sus intervenciones. También a la conocida como Kelly More, entre finuras como pezones al descubierto y zonas íntimas corriendo la misma suerte en un balcón de Chipiona.

Amador prefiere hacer oídos sordos, dejar que cada cual haga negocio como pueda y, mientras tanto, seguir recuperándose de sus problemas médicos. No lo hace solo, pues está muy bien rodeado estos días por sus hijos, que se han desplazado hasta Chipiona para acompañarle, a la vez que disfrutar de unos días de vacaciones donde la playa es el epicentro de sus alegrías.

“Amador está mejor, está comiendo y recuperando fuerzas. Se da paseítos por el porche. Estos días, todos sus hijos han bajado a verle y disfrutar unos días de vacaciones. Han estado en Chipiona, disfrutando de la playa y visitando a su padre. Es cierto que no están todo el día en la finca, van, le visitan un rato, disfrutan de la playa, están con su familia. Es Amador el que ha pedido que necesita sus tiempos de descanso. Él está feliz con que vayan un ratito y comparta con ellos”, detalla Pepe del Real cómo es la situación actual del exmarido de Rosa Benito.