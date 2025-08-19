Amador Mohedano rompe su silencio tras la preocupante foto de su extrema delgadez

Este no está siendo un verano sencillo para Amador Mohedano. Comenzó con la trágica noticia de la muerte de Michu, la madre de la hija de su sobrino José Fernando, lo que sumía al clan Ortega en una batalla por la custodia de la pequeña y el honor de la familia. Días después, el exmarido de Rosa Benitoingresaba en el hospital, sin dar pistas a nadie y tratando de permanecer discreto en sus movimientos. Cinco días después recibía el alta, pero ya habñia preocupado a todos.

Su paso por el hospital de Jerez de la Frontera ha sido muy comentado y de este revés de salud continuaba recuperándose un Amador que seguía recibiendo embistes. Una amante del pasado, Raquel, regresaba para llamarle “mentiroso y mala persona”, además de defender que sí estuvo con él más de una década atrás. Él no le prestó demasiada atención, pues estaba centrado en recuperar la salud rodeado de sus hijos, que le visitaron para velar por él y, de paso, disfrutar de unos días de playa. Unos planes que vivieron en la intimidad, hasta que un evento les hizo presumir de quedada en redes sociales. Ahí es cuando surgió la gran preocupación por el patriarca, al verle visiblemente más delgado, haciendo saltar las alarmas.

Amador Mohedano aclara su estado de salud

En Chiclana, rodeado de todos sus hijos y sus nietos. Así se presentaba Amador Mohedano en las redes sociales de su hija Rosario. Unas imágenes que han causado sensación y que ha copado cientos de titulares, poniéndose el foco en la extrema delgadez del hermano de Rocío Jurado. Se sabía que su revés médico había debilitado sus fuerzas, pero no se había podido ver hasta qué punto hasta ahora que ha aparecido tan impactante imagen.

El impactante cambio físico de Amador Mohedano Mediaset

La primera en reaccionar a esta notable pérdida de peso fue su sobrina Gloria Camila, que desde el plató de ‘TardeAR’ trató de tranquilizar: “Durante su estancia en el hospital no podía comer. No pudo comer sólidos y entonces era por líquidos. También su problema ha sido del estómago, por lo tanto, hasta que ha estado más estable, ahora come bien y está mejor, ha ido poco a poco”. Pero unas horas más tarde ha sido el propio protagonista quien ha arrojado luz sobre su estado de salud, hablando para ‘Vamos a ver’ sobre su alarmante delgadez.

“Mi hija hace una foto y con toda la buena intención, parece ser, lo ha puesto en las redes sociales y bueno por ahí viene el escándalo, pero que yo estoy bien. Aquí todavía hay mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado. Después de que me dieran el alta, he tenido un problema con la circulación, porque se me hincharon los pies de una forma que parecía las paras de elefante y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días seis pastillas”, comienza a aclarar el exmarido de Rosa Benito cómo está de salud, para tratar de tranquilizar a todos los que se han asustado al ver su última imagen.

“Lo que pasa que lo que peor tengo es que me tengo que ir recuperando y la voz, que posiblemente hoy la tenga un poco mejor, luego más tarde se me pone… porque me tomo mi gazpachito fresquito y eso, a lo mejor me afecta un poquito a la hora de que pierdo un poquito de fuerza. Se ve que me rozaron una cuerda vocal con las gomas cuando me las metieron y me ha estado molestando estos días atrás, pero yo voy bien, estoy bien. Me he quedado más delgado, yo lo sé, estoy como cuando vine de la isla”, describe su situación un Amador Mohedano que sigue echando mano al humor para rebajar la preocupación que ahora planea sobre él.