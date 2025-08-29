Amaia Romero rompe con su novio Daniel en lo sentimental, pero no en lo profesional

Se acaba el verano, también el amor. Al menos sí para Amaia Romero y su novio, Daniel Dalfó, con el que ha roto lazos tras tres años de relación. Una ruptura en lo sentimental, por el momento, dado que también estrechaban lazos profesionales, siendo su director creativo, conocido artísticamente como Daniel 2000. Una inesperada noticia para sus seguidores, que se han topado con la mala nueva a través del perfil de Javier de Hoyos.

El periodista ha emplazado esta exclusiva en su canal de TikTok y no precisamente en su puesto de trabajo en TVE. Aun así, está calando hondo su revelación, dejando claro que la pareja ha puesto fin a su romance, después de tres años formando equipo en lo personal y lo profesional. Pero subraya que, en su caso, hay cordialidad y una admirable madurez a la hora de tomar una decisión meditada y llevada a la práctica con respeto y mutua admiración. Y es que han entendido que lo suyo no iba a llegar a buen puerto tras haber perdido la chispa.

Se les acabó el amor, quizá de tanto usarlo o por otros muchos motivos. Pero este sería el único motivo que ha empujado a la estrella de ‘Operación Triunfo’ que nos representó en el Festival de Eurovisión en 2018 y su director creativo. No hay terceras personas, ni grandes diferencias irreconciliables, sino simplemente el agotamiento del sentimiento romántico y el deseo de seguir remando a un objetivo vital común.

Javier de Hoyos ha informado además que la ruptura será exclusivamente sentimental. No afectará a su vínculo profesional, o esa es la premisa inicial y el expreso deseo de la pareja. Así lo ha hecho ya a lo largo del verano que está a punto de terminar. La pareja se ha echado junta a la carretera, afrontando numerosas paradas en el camino con los conciertos de la cantante, en los que ha estado Daniel como director creativo y también fiel escudero. Pero después de un intenso verano de espectáculos, han decido tomar caminos por separados y probar suerte a ser felices por su cuenta.