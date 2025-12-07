Amelia Bono confirma que tiene pareja sentimental: "Hay una persona especial en mi vida"

Ni reconciliación ni la esperanza de un reencuentro, Manuel Martos, hijo del cantante Raphael, ya forma parte, definitivamente, del pasado de Amelia Bono. Tan solo les una relación cordial por el bien de sus hijos.

Ella reconoce que hay un nuevo hombre en su vida sentimental, y pide que les dejen vivir su historia sin sobresaltos mediáticos: "Estoy en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma. Agradecida por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz. Y sí… hay una persona especial en mi vida. No voy a hacer discursos eternos, solo decir que me hace bien y que estamos muy felices", asegura para dejarlo todo bien claro.

Y añade que "ojalá podamos vivirlo en paz, sin curiosidades que pesen. Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera".

En las últimas semanas se la ha visto acompañada de ese hombre que le ha devuelto la ilusión por el amor. Primero, les pillaron juntos en un acto social de entrega de premios, y después entrenando en Nueva York, en los alrededores de Central Park. Amelia se está preparando para correr la popular maratón que se celebra cada año por estas fechas en la Gran Manzana. Es una gran deportista y, por lo que se ve, comparte esa afición con su nuevo compañero de vida.

Quién es él

Por ahora, la identidad del amigo especial permanece en secreto, según parece, es un hombre que no tiene nada que ver con el universo mediático en el que se mueve la hija de José Bono. Parece ser que se conocieron en una fiesta organizada por un amigo común y que enseguida congeniaron totalmente.

Desde que se separó de Manuel, no se le había conocido una nueva pareja a Amelia. Como decimos, llegó a rumorearse que existía una reconciliación. Nada más lejos de la realidad. A las pruebas nos remitimos,