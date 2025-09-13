Amenábar: el cineasta rejuvenece antes de un estreno

Alejandro Amenábar, el director de cine conocido por obras maestras como «Los otros» y «Mar adentro», vuelve a ser noticia gracias al estreno de su nueva película sobre Cervantes, "El cautivo". Sin embargo, también se ha hecho notar por su cambio de imagen, que ha sido tema de conversación en el mundillo del cuore.

Lo primero que llama la atención en esta transformación son sus labios. Antes el superior no se le veía apenas, pero ahora tiene un toque de hialurónico en el centro que le aporta más definición, perfilándolo sin hincharlo. Este tratamiento de ácido en los labios, que podría costar alrededor de 300 euros, le brinda un aspecto más simétrico a su perfil.

Además, su rostro muestra un aire de frescura que sugiere que se ha preocupado por mantener su apariencia. En este sentido, es evidente que el cineasta ha optado por rellenos de ácido hialurónico en los pómulos, con un precio aproximado de 600 euros. Esto le proporciona un mayor volumen y contribuye a mejorar la armonía facial.

También ha realizado una blefaroplastia en los párpados, que podría costar entre 1.500 y 3.000 euros. Este procedimiento le ayuda a eliminar las bolsas situadas debajo de los ojos, ofreciendo una mirada más despejada y descansada.

Asimismo, se puede sospechar que ha utilizado el tratamiento de Thermage en la zona ocular para levantar sus cejas, cuyo precio puede oscilar entre 1.000 y 2.500 euros. Thermage tensa la piel y mejora su apariencia sin necesidad de recurrir a una cirugía invasiva.

Por último, el uso de neuromoduladores o bótox en la frente, con un precio de alrededor de 300 euros, le ha permitido eliminar las arrugas de esta zona del rostro.

En definitiva, su nueva imagen me parece un acierto. Son cambios sutiles que le han dado un buen giro a su look. Ahora está bastante más atractivo que nunca. ¡Así que bien por él!

Al fin y al cabo, Alejandro Amenábar siempre ha sabido manejar los silencios, las luces y las sombras, tanto en sus películas como en su vida personal. Hoy, su rostro renovado no es solo un gesto estético: es también la metáfora de un creador que, a los 53 años, se permite reescribir su propia imagen con la misma elegancia con la que ha dirigido algunas de las historias más memorables del cine español. Porque, en el fondo, Amenábar sigue siendo un maestro del relato, incluso cuando el guion lo escribe sobre sí mismo.