Ana de Armas y su evidente rechazo a la soledad sentimental

Los que conocen bien a Ana de Armas no se extrañan al ver que va enlazando relación tras relación sentimental. Dicen que no sabe estar sola y que necesita tener el apoyo de un hombre para ocultar sus debilidades.

Ahora se confirma que mantiene un noviazgo con Tom Cruise y que su nido de amor "secreto" es la casa que la actriz hispano cubana posee en Estados Unidos, una mansión de siete millones de dólares perdida en medio del campo, ubicada en Vermont, una propiedad que cuenta con doce hectáreas de terreno.

Tom Cruise y Ana de Armas en imágenes de archivo Gtres

En su lista de amores y amoríos también aparece otro conocido actor americano, Ben Affleck, del que dicen que acabó su unión con Ana porque se dio cuenta de que seguía enamorado de su ex, Jennifer Lopez.

Su primer gran amor fue el actor catalán Marc Clotet, con el que estuvo casada entre 2011 y 2013. Después llegarían a su vida el guionista español David Victori, una relación que apenas duró unos meses en el 2014.

Posteriormente, encontramos al empresario y representante artístico Franklin Latt, un romance episódico y sin el menor futuro.

En 2016 se la vio emparejada al actor venezolano Edgard Ramírez, con el que protagonizó la película “Manos de piedra”, que narra la vida del boxeador "Mano de piedra" Durán.

Perfiles diferentes

A este le siguió el pintor cubano Alejandro Piñeiro, un perfil muy distinto al de los anteriores y que, según se rumorea, rompió con Ana por una infidelidad.

Le sustituyó en su corazón Ben Affleck, y más tarde se emparejó con el alto ejecutivo de Tinder, Paul Boukadakis. Tres años juntos que vieron su final en el 2023.

Ana de Armas mantiene el misterio tras su cita con Tom Cruise, con el total apoyo y discreción de Manuel Anido Europa Press

Otro cubano, Manuel Anido Cuesta, abogado muy vinculado al régimen castrista. Pero, al igual que los anteriores, no tuvo un final feliz.

Cruise es, de momento, el último de la lista. Ya veremos si se convierte en el definitivo amor de la actriz. En apenas catorce años, Ana ha mantenido relaciones con nueve hombres, lo que demuestra lo que decíamos antes, que huye constantemente de la soledad sentimental.