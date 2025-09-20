Ana María Aldón: "Ortega ejerce de abuelo de Rocío muy bien"

Tras varios meses de ausencia del universo mediático, Ana María Aldón ha reaparecido en televisión con una entrevista en "¡De viernes!" en la que ha lanzado grandes elogios a su ex marido, José Ortega Cano, en su papel de abuelo.

El torero está muy centrado en la educación de su nieta Rocío, la hija de la fallecida Michu y de José Fernando, la lleva y la trae del colegio siempre que puede y se da largos paseos con la niña de ocho años. La empatía del abuelo y la nieta es absoluta.

Pues bien, Ana María asegura que "Ortega ejerce de abuelo muy bien. Está muy preparado para esa responsabilidad, tened en cuenta que ya hay un menor en casa, nuestro hijo José María. Rocío va a estar muy bien allí. Se encuentra en muy buenas manos".

José Ortega Cano ve a Gloria Camila ganadora de 'Supervivientes All Stars' Europa Press

Además, Aldón recuerda que Michu y ella se llevaban muy bien y que la primera "me pidió que cuidara de su hija, junto a mi entonces marido, si le ocurría algo malo. Cuando me enteré de que había muerto fue un golpe tremendo. Me quedé de piedra. Todavía me cuesta creerlo… siempre fue muy agradecida conmigo, y le di calor y atención".

El mejor lugar para la niña

La cuestión es que las cosas han cambiado mucho y Ana y José ya no están juntos. Ella entiende que el mejor lugar para Rocío es estar con su abuelo paterno. Y se ha distanciado, aunque su intención es ver a la pequeña de vez en cuando.

En lo que se refiere al papel de José Fernando como padre, considera que "conociéndole, sé que se siente muy feliz con la niña. Está muy bien con ella. Y yo me alegro enormemente".

José Fernando Ortega se apoya en su padre a punto de cumplirse un mes de la muerte de Michu Europa Press

Pero una fuente cercana a la familia de Ana María recuerda a nuestro periódico que "la relación entre José Fernando y Ana María no era lo que se dice muy cordial. Ese chico, por aquel entonces, cuando vivían bajo el mismo techo, era un tanto conflictivo. Y en más de una ocasión tuvieron fuertes discusiones. Eso fue minando su matrimonio con Ortega. Aparte de que la familia del torero tampoco fue lo que se dice amable y cariñosa con ella".

Pensaban que estaba con José por motivos económicos, que era una mujer interesada, algo que la diseñadora siempre ha negado tajantemente. Llegó un momento en el que no pudo aguantar más la tensión y decidió romper definitivamente con el padre de su hijo.