Ana Milán y Sebastián Gallego: ¿crónica de una ruptura anunciada?

En un panorama digital abarrotado de pódcast, son pocos los famosos que no se han animado a divagar frente a un micrófono con la esperanza de que alguien muestre interés por sus reflexiones vitales. Entre ellos se encuentra la actriz Ana Milán, que junto a su amigo Sebastián Gallego ha presentado varias temporadas de “La vida y tal”.

Un programa en el que han debatido sobre diferentes cuestiones, haciendo especial hincapié en las relaciones humanas. Precisamente, hoy es su amistad la que acapara el foco después de que una cuenta de Instagram especializada en el chisme y el correveidile descubra que podrían haberse distanciado.

El perfil “El ojo que todo lo ve” ha caído en la cuenta de que Ana Milán ha dejado de seguir a Sebastián Gallego en redes sociales. Un dato que, sumado a que ninguno comparte imágenes juntos desde hace tiempo, lleva a pensar que entre ellos se ha producido una suerte de ruptura en su relación de amistad.

El origen del conflicto podría remontarse a 2024, cuando Milán no acudió al cumpleaños de Gallego tras una discusión entre ambos. Aunque después mantuvieron el contacto e incluso grabaron nuevos episodios de su pódcast, su relación se habría resentido tanto que nuevos y a priori baladíes desplantes habrían supuesto para ellos la gota que colma el vaso.

No se trata de algo nuevo para ellos. Su relación no sigue las pautas de una amistad típica y normativa, y en algún que otro episodio de su pódcast han confesado haber echado de su vida a viejos amigos que ya no encajaban con su filosofía.

“A mí, este año me ha pasado dos veces. Es gente que estuvo en mi vida desde muy jovencita y de repente, no hablábamos el mismo idioma, no íbamos en la misma dirección (…) y no pasa nada, fueron amigos increíbles y espero haberlo sido”, reflexionó Milán en 2022.

Unas declaraciones casi premonitorias que ahora parecen reflejarse en el caso de su amistad con Gallego. De momento, ninguno se ha pronunciado sobre la supuesta ruptura y se desconoce cómo podría afectar al futuro de su pódcast, cuyo perfil de Instagram continúa publicando vídeos y extractos de algunos episodios.

Mientras, Ana Milán aprovecha los últimos días de verano para descansar y desconectar en la costa cantábrica. “Amigos y café”, ha comentado junto a una fotografía tomada frente al mar, sin especificar si entre esos “amigos” se encuentra Gallego…