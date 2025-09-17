Conflicto
Ana Obregón "amenaza" a Mar Flores: "Me callo muchas cosas por no hacerte daño"
La ex de Alessandro Lequio ha sido muy contundente con la modelo
Son compañeras de trabajo pero no amigas. Las dos colaboran con Sonsoles Ónega en su programa vespertino de Antena 3 y, que se sepa, Ana Obregón y Mar Flores han pedido no coincidir el mismo día en el plató. Si eso sucediera, el morbo estaría servido.
Eso sí, Ana, que es muy lista, ha dejado claro a Mar que “me callo muchas cosas para no hacerte daño”. ¿A qué cosas se refiere, y son tan serias como para hacer daño?
Su padre y Fernando Fernández Tapias fueron íntimos amigos. Quizá el empresario le contara a Ana algún que otro secreto de alcoba, episodios en los que Mar no quedaba bien parada.
También, las dos forman parte del currículum sentimental de Alessandro Lequio y no nos extrañaría lo más mínimo que el italiano desvelara a la madre de su hijo situaciones conflictivas con Mar.
El caso es que Ana vale más por lo que calla que por lo que habla. De momento, esos “secretos” están a buen recaudo en el baúl de los recuerdos, pero la advertencia es más que evidente. El día menos pensado, la Obregón lo suelta todo, y ahí sí que Mar puede encontrarse con los oscuros fantasmas de su pasado.
Quien pasa de todo y no desea entrar en confrontamientos es Javier a Merino, padre de cuatro de los cinco hijos de este última. En su momento, hace un par de semanas, sorprendió al afirmar que no sabía que su ex iba a publicar sus memorias, y que mantenía una relación muy cordial con ella.
Para el, su matrimonio forma parte del recuerdo y no cree que merezca la pena levantar ampollas… si es que existen. En todo este maremágnum de reproches entre Mar y sus ex, entiéndase Lequio y Carlo Costanzia, Javier es, indudablemente, el más sereno y sensato.
