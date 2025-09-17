Ana Obregón "amenaza" a Mar Flores: "Me callo muchas cosas por no hacerte daño"

Son compañeras de trabajo pero no amigas. Las dos colaboran con Sonsoles Ónega en su programa vespertino de Antena 3 y, que se sepa, Ana Obregón y Mar Flores han pedido no coincidir el mismo día en el plató. Si eso sucediera, el morbo estaría servido.

Eso sí, Ana, que es muy lista, ha dejado claro a Mar que “me callo muchas cosas para no hacerte daño”. ¿A qué cosas se refiere, y son tan serias como para hacer daño?

Su padre y Fernando Fernández Tapias fueron íntimos amigos. Quizá el empresario le contara a Ana algún que otro secreto de alcoba, episodios en los que Mar no quedaba bien parada.

También, las dos forman parte del currículum sentimental de Alessandro Lequio y no nos extrañaría lo más mínimo que el italiano desvelara a la madre de su hijo situaciones conflictivas con Mar.

Ana Obregón en el programa de 'Y ahora Sonsoles' Antena 3

El caso es que Ana vale más por lo que calla que por lo que habla. De momento, esos “secretos” están a buen recaudo en el baúl de los recuerdos, pero la advertencia es más que evidente. El día menos pensado, la Obregón lo suelta todo, y ahí sí que Mar puede encontrarse con los oscuros fantasmas de su pasado.

Quien pasa de todo y no desea entrar en confrontamientos es Javier a Merino, padre de cuatro de los cinco hijos de este última. En su momento, hace un par de semanas, sorprendió al afirmar que no sabía que su ex iba a publicar sus memorias, y que mantenía una relación muy cordial con ella.

Para el, su matrimonio forma parte del recuerdo y no cree que merezca la pena levantar ampollas… si es que existen. En todo este maremágnum de reproches entre Mar y sus ex, entiéndase Lequio y Carlo Costanzia, Javier es, indudablemente, el más sereno y sensato.