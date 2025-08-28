Ana Obregón amplia la familia: se anuncia la llegada de un nuevo bebé

Ana Obregón ha recibido una preciosa noticia familiar que le llena de especial ilusión. La alegría vuelve a multiplicarse en el clan de los García Obregón, después de que la vida les asestase durísimos varapalos. Tras las trágicas muertes de su hijo Aless y sus padres, la actriz, presentadora, además de bióloga, dará la bienvenida a un nuevo miembro. Una buena nueva que acaba de confirmarse y que desbanca a su nieta, Ana Sandra, del puesto de “la pequeña de la familia”, y es que en breve nacerá un nuevo bebé.

Así se ha conocido ahora que el sobrino de la artista ha anunciado a bombo y platillo que será padre por primera vez. Se trata de Juancho Obregón, quien lleva el nombre de su padre, hermano de Ana y que pronto traerá una nueva vida al mundo. Así lo ha desvelado a través de las redes sociales para el deleite de todos, con unas preciosas fotografías junto a su mujer Cristina, en las que ya es más que evidente su embarazo. Unas imágenes con el mar de fondo que componen una preciosa estampa familiar, incluso antes de la llegada de su primer retoño.

Juancho Obregón anuncia que será papá primerizo

Eso sí, aunque las imágenes no dejaban lugar a dudas del estado de buena esperanza de la mujer del primo de Aless Lequio, por si había algún despistado, confirmaron la buena nueva: “Bollito creciendo” desvelaba Cristina y se hacía eco también el propio Juancho Obregón. Una publicación a la que añadían además dos emoticonos que refuerzan el feliz mensaje: un pollito amarillo saliendo del cascarón y una mujer acariciándose la tripita de embarazada. Casi igual como la mujer de Juancho, que reproduce el gesto en una de sus preciosas fotografías.