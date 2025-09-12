Ana Obregón reacciona a las memorias de Mar Flores: "Me meten donde no me tienen que meter"

La publicación de “Mar en calma”, las memorias de Mar Flores, ha dirigido el foco a varios rostros conocidos de la crónica social y reavivado viejas polémicas, como la publicación de sus fotografías con Alessandro Lequio en la cama, una filtración de la que la modelo culpa al italiano, a su primer marido, Carlo Costanzia, y a los hermanos Coto y Kiko Matamoros.

En los recuerdos de aquella época, el nombre de Lequio va casi obligatoriamente ligado al de Ana Obregón. De hecho, Mar Flores también la menciona en sus memorias, acusándola de haber participado en la campaña de difamación contra ella. Lamenta que una mujer fuera cómplice de lo que, según la modelo, fue un “acoso y derribo bestial” contra ella.

Un señalamiento ante el que Ana Obregón se muestra indiferente. “¿Qué ha pasado ahora? Me tenéis que perdonar. No he oído nada, no he visto nada, porque estoy un poco liada con Anita”, ha comentado la actriz, eludiendo las preguntas de los reporteros de la agencia “Europa Press” y ajena al contenido de las memorias de Flores.

Además, Ana Obregón ha recalcado que suele habla con Lequio “bastante”, aunque no de las memorias de Mar Flores, y siente que la polémica se ha dirigido hacia ella sin merecerlo: “Mira, es que yo no sé por qué me meten a mí en donde no me tienen que meter, de verdad”.

Eso sí ha dejado claro que siente el “máximo respeto” tanto por Mar Flores como por “el padre de mi hijo”, Aless Lequio.

Mar Flores y Ana Obregón Gtres

Algo más risueña se ha mostrado cuando los periodistas le han preguntado si es cierto que fue su padre, Antonio García, quien contó a su gran amigo Fernando Fernández Tapias que, supuestamente, Mar Flores le estaba siendo infiel con Lequio. Obregón ni confirma ni desmiente. “Bueno, esas cosas ya las contaré algún día. Yo sé demasiadas cosas, pero tengo que callarme”, ha comentado entre risas.

Por su parte, desde el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”, Mar Flores hizo un intento de empatizar con Ana Obregón y entender su comportamiento contra ella en los noventa: “Supongo que quería apoyar al padre de su hijo. Está muy bien defenderle, pero no machacando a una mujer que no ha hecho nada. Ellos ya lo habían dejado. Quiero pensar que Lequio le fue a contar historias y ella le fue a defender, porque si no, yo no encuentro sentido a que una mujer inteligente ataque a otra”.