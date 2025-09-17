Ana Obregón recuerda a su padre en el tercer aniversario de su muerte

Han pasado tres años desde que Ana Obregón despidiera a uno de los pilares fundamentales de su vida: su padre, Antonio García. Este 17 de septiembre, la actriz y bióloga ha querido rendirle homenaje a través de su perfil de Instagram con unas palabras cargadas de emoción y ternura.

"Papá, tres años sin ti", comienza el mensaje, breve pero intenso, que rápidamente se llenó de comentarios de apoyo de sus seguidores. La pérdida de su progenitor marcó un antes y un después en la vida de Obregón, que en estos últimos años ha tenido que enfrentarse también al dolor devastador de la muerte de su hijo Álex Lequio. En medio de esa doble ausencia, la figura de Antonio García se erige como símbolo de fortaleza y referente personal.

Honrar sus enseñanzas

En el texto, la presentadora recuerda uno de los consejos que su padre le repetía con frecuencia: "Sé la mejor posibilidad de ti misma". Una frase que, asegura, ha tratado de seguir como mantra a lo largo de su vida. "Lo intento, te lo juro", añade con sinceridad, dejando entrever que incluso en los momentos más oscuros ha buscado honrar sus enseñanzas.

El mensaje concluye con un escueto pero contundente "Juntos siempre", que sintetiza el vínculo inquebrantable que mantenía con él. Un lazo que ni el tiempo ni la muerte parecen haber debilitado.

El recuerdo a Antonio García llega en un momento en que Ana Obregón se muestra cada vez más abierta a compartir su faceta más íntima en redes sociales. Sus publicaciones, seguidas por cientos de miles de personas, combinan instantes familiares con reflexiones profundas sobre la vida, la pérdida y la resiliencia. En este caso, su homenaje al padre ha servido también como recordatorio de los valores que la han acompañado desde la infancia: esfuerzo, perseverancia y amor incondicional.

A lo largo de su vida pública, Obregón siempre habló de su familia como su mayor apoyo. El fallecimiento de su padre, en septiembre de 2020, dejó un vacío difícil de llenar, pero también el legado de una figura a la que continúa recurriendo en busca de fuerza y orientación.

Con este emotivo gesto, la actriz reafirma que, más allá de la fama y la exposición mediática, lo esencial sigue siendo el recuerdo de los seres queridos y la huella imborrable que dejan en quienes permanecen.