Ana Rosa Quintana, pillada en Mallorca: su última escapada de fin de semana

Ana Rosa Quintana no está en su mejor momento. Después de ser considerada durante años como la ‘reina de las mañanas’, ahora los datos de audiencia no le acompañan. El público se ha decantado por otras opciones, siendo Susanna Griso la principal beneficiada, aunque desde TVE se han llevado una grata sorpresa en este inicio de temporada tras el verano. Aun así, la presentadora de Telecinco le pone a mal tiempo buena cara y defiende el buen trabajo de su equipo en ‘El programa de Ana Rosa’, confiando en que esto tarde o temprano se note en los índices de audiencia.

Mientras espera a que el temporal pase, la comunicadora ha decidido regalarse un planazo y aprovechar los últimos coletazos del buen tiempo. El frío está a la vuelta de la esquina, pero este fin de semana los termómetros han dado un respiro y han permitido que se disfruten de planes más propios de la temporada estival. Así lo ha hecho ella, que puso rumbo a Palma de Mallorca para disfrutar de tiempo de ocio muy bien acompañada.

Ana Rosa Quintana, en las Islas Baleares

La presentadora no es muy dada a compartir con el público sus planes privados. Tampoco con sus seguidores en redes sociales, optando por mostrar su buen hacer frente a las cámaras, mientras que lo que sucede cuando el piloto rojo se apaga lo atesora a modo de secreto. Sin embargo, este fin de semana ha sido situada en el mapa en Palma de Mallorca gracias a la publicación de uno de los restaurantes en los que hizo escala durante su periplo.

Quiso saciar su apetito y dar buena cuenta de la gastronomía de la zona, siendo una turista más, aunque sin poder pasar desapercibida. Y es que allá por donde va despierta el interés del resto, las miradas indiscretas y la admiración de sus fieles. Así ha sucedido este fin de semana cuando desde el restaurante en el que estimuló su paladar publicaron una fotografía que dejaba constancia de su escapada balear. El dueño del establecimiento estaba encantado de recibir esta significativa visita y no dudó en dejar prueba de ello en su perfil público.

“Es Ana Rosa Quintana, ¿qué más se puede decir? Una grande de la comunicación”, sentenciaban desde el restaurante en el que hizo reserva este fin de semana. Un plan privado en familia, sin pretensión alguna, como así se evidencia por su atuendo casual formado por camiseta básica blanca de manga corta, unos cómodos vaqueros azules y unas deportivas. Posa sonriente con Toni Serapio, propietario del local en el que presumen de gastronomía del Mediterráneo con gran variedad de arroces y dicen ser especialistas en pescado y marisco.